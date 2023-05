Shakira asiste a una exhibición de su sobrina en Miami: la joven hizo una obra protesta sobre Black Lives Matter

Desde que Shakira llegó a la ciudad de Miami hace poco más de un mes la hemos visto disfrutando de diferentes eventos, cenas y divertidas actividades en compañía de sus hijos y amigos.

En esta oportunidad Shakira asistió a un evento de suma importancia: una exhibición de arte en la que su sobrina Isabella Mebarak participó. La joven artista realizó, de acuerdo a lo que Shakira comenta en su publicación, una “obra protesta sobre Black Lives Matter”.

Al fondo de la fotografía de la cantante con Isabella se puede apreciar un poco la obra hecha por la artista: un fondo negro con algunas letras amarilla y un envase de leche con tapa roja.

“Con mi sobrina Isabella Mebarak @isabellamebarak anoche en su exhibición en Miami. Al fondo “Amerikkkan” su obra protesta sobre Black Lives Matter. One of my fav!”, fue lo que dijo Shakira al publicar esta foto.

Tras compartir este valioso momento la colombiana y su sobrina recibieron cientos de mensajes por parte de los fanáticos de la multipremiada cantante.

“¿Qué se sentirá ser sobrina de la reina mundial?”, “Bellas! Talento heredado de familia”, “Es hermosa y talentosa igual que tú. Éxitos para ella en todo”, “Lindos ojos de las dos, muy parecidos”, “Que Bonito verte de nuevo sonreír y asistiendo a eventos donde te sientes realmente cómoda junto a los que realmente te aman” y “Se verían iguales si Shakira conservará su tono de cabello natural” son parte de esos comentarios de los internautas.

Los fanáticos de la colombiana están muy felices de verla socializando mucho más en el mundo. Mientras Shakira vivía en Barcelona era poco lo que se sabía de actividades que realizara en compañía de amigos famosos tales como Gisele Bündchen, con quien cenó recientemente, ambas en compañía de sus hijos, en el lujoso restaurante Makoto en Miami.

