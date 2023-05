Abogada de Shakira asegura que no hay problemas legales con Gerard Piqué por la aparición de sus hijos en el video de ‘Acróstico’

La aparición de Sasha y Milan en el video de ‘Acróstico’ no ha supuesto un problema legal para Shakira con Gerard Piqué, el padre de los menores. Tras el éxito mundial que ha tenido este videoclip que representa las últimas horas de los 3 en Barcelona, previo a su mudanza a Miami, la abogada de la cantante colombiana ha hablado sobre la participación de los jóvenes.

En una entrevista realizada por Europa Press Pilar Mañé ha salido al frente para aclarar cualquier polémica que pueda surgir ante esta situación.

“Yo creo que lo que hace Shakira siempre lo hace bien hecho y los niños están preservados en todo momento… La situación ahora está estupenda. No tengo noticias de que vaya nada mal”, expresó la representante legal de Shakira al portal de noticias.

De esa misma manera, Mañé aseguro que no conoce la opinión que tiene Gerard Piqué sobre este tema. “Me están preguntando opiniones personales, pues no lo sé. Yo solo puedo opinar jurídicamente, no personalmente”.

“Todo está bien”

Pilar Mañé expresó en esta entrevista que las cosas están bien entre Shakira y Gerard Piqué desde que se realizó la esperada mudanza de los niños y la colombiana a Miami.

“Todo está arreglado, todo está bien. Él va a visitar a los niños, todo funciona. Ya pueden descansar ahora”, dijo.

Y es que una de las situaciones que Shakira espera de Miami es mucha más privacidad para sus pequeños. Así lo hizo saber a pocas horas de la mudanza a través de un comunicado.

“Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad. Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa, o perseguirlos hasta sus actividades extra-escolares, y lúdicas tal y como ha sucedido cada día en Barcelona con el fin de obtener capturas fotográficas o mejores ratings”.

La colombiana con este mensaje manifestó su inconformidad por la manera en la que los pequeños vivieron la separación de sus padres en Barcelona. “Extiendo esta petición ya no como artista, sino como una madre que desea proteger y cuidar del bienestar psicológico y emocional de sus hijos para que puedan vivir una vida sana y feliz, como todo niño lo merece. Gracias por su comprensión y apoyo”, expresó ella.

Sigue leyendo: