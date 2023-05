Suntoy celebra 100 años con botellas premium de edición limitada

La reconocida destilería japonesa Suntory está celebrando sus 100 años con el lanzamiento de dos nuevos whiskies ultrapremium de edición limitada.

Suntory fundó su primera destilería de whisky, la destilería Yamazaki, cerca de Kioto en 1923, siendo la pionera en el arte del whisky japonés. Sus whiskies están llenos de la esencia de la naturaleza japonesa y son elaborados a mano por artesanos.

El fundador de House of Suntory, Shinjiro Torii quería crear algo nuevo y especial. “Soñaba con crear un whisky sutil, refinado pero complejo que se adaptara al delicado paladar de los japoneses y mejorara su experiencia gastronómica”, comparte el sitio web de la compañía.

Actualmente, House of Suntory cuenta entre sus marcas de whisky como Yamazaki, Hakushu, Hibiki y Toki.

Whiskies para celebrar

Para celebrar un siglo de elaborar bebidas espirituosas, Suntory tiene dos nuevas ediciones de sus whiskies: Yamazaki Mizunara de 18 años y Hakushu Peated Malt de 18 años.

Además de las ediciones especiales de 18 años, House of Suntory también lanzará ediciones de centenario de Yamazaki y Hakushu de 12 años. Food and Wine adelanta que las bebidas se darán a conocer (junto con un cortometraje dirigido por Sofia Coppola y protagonizado por Keanu Reeves) en la Gala de los 100 años de House of Suntory, celebrada en Nueva York el 23 de mayo.

El Yamazaki Mizunara de 18 años, se venderá en aproximadamente $1500 por botella. Food and Wine comparte que este whisky está compuesto por whiskies envejecidos en roble americano, roble español, así como roble japonés Mizunara.

“La variación de edición limitada usa líquidos extraídos completamente de preciados barriles japoneses (algo que la marca no ha hecho desde un lanzamiento súper raro de 2017, que ahora se vende por más de $10,000)”, informa el medio.

La botella de Hakushu Peated Malt de 18 años costará aproximadamente $1200. El ahumado es un sabor clave en este whisky que tiene una interacción equilibrada de sutil dulzura como de frutas de huerta con miel de flores silvestres.

The House of Suntory es una casa de artesanos japoneses que elabora licores de clase mundial, inspirados en la naturaleza japonesa. Las creaciones de Suntory Whiskey son veneradas entre los amantes del whisky de todo el mundo.

