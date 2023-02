Highland Park lanza whisky de 54 años que cuesta $54,000 dólares la botella

Highland Park lanza un whisky escocés de malta única de 54 años para celebrar el 225 aniversario de la destilería de Orkney. El whisky presentado sería el más antiguo de la marca hasta la fecha. Los aficionados al whisky deberán pagar $54,000 por botella.

El whisky antiguo presentado por Highland Park puede obtenerse en tiendas especializadas de todo el mundo, así como en la tienda en línea de Highland Park. Solo se pusieron a la venta 225 botellas que representan cada año de producción en los 225 años de historia de la destilería.

Las botellas del whisky están grabadas y se encuentran en una caja de madera de roble escocés diseñada por John Galvin. Los creadores señalan que cada caja es única y ofrece variaciones de colores naturales.

El diseño del empaque del whisky de $54,000 está inspirado en los estratos detallados y complejos que se encuentran en los acantilados de Yesnaby, que datan del período Devónico, son la inspiración para el diseño.

Highland Park 54 Year Old, our oldest whisky to date.

Created from casks laid down in 1968, nurtured to perfect maturity and expertly tipped and married by our Master Whisky Maker, Gordon Motion.

Discover more: https://t.co/K9QV1uqqIJ

Enjoy responsibly.

— Highland Park Whisky (@HighlandPark) February 23, 2023