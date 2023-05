Dispararon a dos policías que investigaban una residencia en Nueva York: el sospechoso murió durante el tiroteo

Dos oficiales de policía que llevaban a cabo una investigación federal en un apartamento en el sector de Clifton Park, en Nueva York, recibieron disparos de un sospechoso que hallaron dentro de la residencia. Uno de los funcionarios resultó herido, mientras que el presunto tirador recibió un tiro en la cabeza en medio del incidente.

De acuerdo con funcionarios de la Oficina del Sheriff del condado de Saratoga, los funcionarios estaban llevando a cabo una búsqueda federal de armas y drogas en una residencia en Foxwood Drive. Así lo informó el portal de noticias Times-Union.

La búsqueda federal también tenía como objetivo el hallazgo de Anthony Zaremski, un joven de 23 años con un amplio prontuario criminal que incluía acusaciones por intento de homicidio y posesión de armas y drogas. De hecho, ya había sido encarcelado en múltiples ocasiones, y era sospechoso de estar vinculado en un tiroteo ocurrido en Albany.

A las 5:30 AM, los funcionarios estaban investigando el apartamento en Foxwood Drive cuando encontraron a Zaremski. En ese momento, Zaremski empezó a disparar contra los policías, de acuerdo con el Sheriff Michael Zurlo.

Durante el tiroteo, uno de los funcionarios recibió un disparo en la pierna, indicó Zurlo, por lo que fue trasladado a emergencia en el Centro Médico de Albany. El otro policía recibió un disparo en el pecho, pero la bala no llegó a atravesar su cuerpo, pues contaba con equipo de protección.

Zaremski, por otra parte, recibió un disparo en la cabeza, y fue declarado como fallecido cuatro horas después de lo ocurrido.

La muerte de Zaremski ahora será investigada por la Oficina Estatal de la Fiscalía.

El diario Times Union indicó que el Sheriff Zurlo no ofreció más detalles acerca del tipo de armas de fuego que estuvieron involucradas en el incidente ni cuantos disparos ocurrieron. No obstante, el funcionario elogió la capacidad de respuesta de los dos oficiales, quienes no han sido identificados, así como del personal que los asistió médicamente en la escena.

