Chiquis Rivera menea sus caderas con un vestido blanco que muestra su bikini y recibe críticas

La cantante Chiquis Rivera desde el año pasado ha dejado sorprendido a más de uno con la esbelta y tonificada figura que luce tras algunos presuntos retoques estéticos a los que habría decidido someterse. Por ello, no deja de presumir lo bien que luce su cuerpo a sus 37 años y con unas libras menos.

La hija de Jenni Rivera el pasado martes compartió un video en la red social de la camarita, momento que aprovechó no solamente para demostrar lo bien que luce con su cabellera suelta y algunas ondas, pues llevaba puesto un vestido blanco y en medio de la transparencia su bikini se marcó.

Rivera en el audiovisual estaba promocionando una línea de artículos para el cuidado del cabello, hecho que la hizo mover el suyo de un lado al otro.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre el breve video que ella compartió, debido a que se encontraba impulsando algunos productos para el cabello y uno de los primeros comentarios negativos fue el hecho de conocer que ella hace uso de extensiones.

Además, expresaron que posiblemente debería cambiarse de carrera tras los sensuales bailes que realiza y comparte en su perfil de la plataforma. Algunos usuarios de la aplicación también añadieron que para ellos sería muy extraño no apreciar que se mueva de esa manera, debido a que ha demostrado que se encuentra acostumbrada a hacerlo.

“Esta mujer lo único que sabe es mover y enseñar el “jundillo” y las pelotas?”, “Quieres decir cuidado de extensiones”, “Cuando no vea a Chiquis retorciéndose, no será la Chiquis”, “Es todo lo que sabes hacer, siempre lo mismo, ya aburres”, “Esta chica debería convertirse en una stripper, ya que todo lo que hace es mostrar su cuerpo”, “Pero esas poses son ridículas o que cambie de profesión”, “¿Qué te hiciste?”, “¿Eso que fue?”, “Para promocionar un shampoo no hay que mover tanto el cuerpo”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

