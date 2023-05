Chiquis Rivera exhibe sus voluptuosas curvas al posar con su línea de fajas

Chiquis Rivera volvió a cautivar a sus seguidores de Instagram a través de un candente video donde aparece mostrando su faceta como modelo para darle un mayor impulso a su nueva línea de fajas.

Hace unas horas, la cantante publicó en la famosa red social un clip en el que se le puede ver posando de pie junto a otra curvilínea chica, enfundada con botas altas negras y un ajustado body color café de corte alto que en la parte de atrás es un hilo y deja a la vista sus voluptuosas piernas y caderas.

“Abrazando nuestros cuerpos, defectos y todo. @bellabodyshaperwear 👯 ♀️”, es el texto que se lee en el material donde sus 5.7 millones de fans se abocaron a comentarle con emojis y toda clase de piropos para destacar la indiscutible figura de tentación de la que hoy goza la hija de Jenni Rivera.

Días atrás, Chiquis Rivera ya había desatado bajas pasiones cuando compartió una postal en la que modela usando un ceñido y escotado enterizo color negro con aberturas de red a los costados, el cual deja en evidencia su cuerpo de reloj de arena. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Sigue leyendo: