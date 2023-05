Lucila Mariscal le agradece al presidente de México por ayudar a la gente de la tercera edad

La actriz y comediante Lucila Mariscal le agradeció a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, haber creado el Programa de Pensiones de Adultos Mayores, pues ella es una de los millones de personas beneficiadas.

Mediante la difusión de un video en redes sociales, la mujer de 80 años quien lleva ligada prácticamente toda su vida ligada a la industria del entretenimiento reconoció sentirse satisfecha por las acciones gubernamentales dirigidas a brindar apoyo a los sectores más necesitados de la sociedad mexicana.

“Doña Lencha”, como popularmente los televidentes la ubican, recibió su tarjeta de pensión mediante la cual podrá recibir poco más de $250 dólares bimestrales.

“A mí nunca, ni de niña, nadie me dio nada. Yo siempre he luchado desde niña por comer, por salir adelante, por mis logros llegar a mi fin todo eso yo solita. Imagínate, este señor Manuel López Obrador que se ha preocupado por la gente adulta mayor para darle un incentivo, una ayuda, un estímulo. Nadie lo había hecho, nadie ningún presidente anterior, nadie. Eso es digno de valorarse, de reconocerse y de agradecer. Muchas gracias”, expresó.

Fiel al léxico que la caracterizó durante las producciones teatrales, televisivas y cinematográficas, la longeva comediante se esmeró en hacerle notar al mandatario de la nación azteca su admiración.

“Papusho, quiero que sepas que esta servilleta, te ama, te ama y no como hombre, como presidente, como dirigente por todo lo que has hecho en beneficio el ser humano, por amar a la gente pobre. Yo vengo de la gente pobre, te amo, y siempre te voy a apoyar, siempre. Me atendieron de poquísima, todos muy lindos”, enfatizó.

Cabe señalar que Lucila Mariscal dejó de aparecer en los sets televisivos desde el arranque de la pandemia de Covid-19, algo que le ha complicado la existencia, pues ella vive de su trabajo.

En este sentido, la pensión que recibe del gobierno contribuye a cubrir algunos gastos elementales, los cuales de otra manera no podrían ser sufragados.

Como ella, cientos de veteranos actores dependen de los llamados de trabajo que puedan tener, pero su enorme experiencia de saltar al escenario a veces se convierte en un contrapeso, pues los televidentes desean ver rostros jóvenes en las producciones.

