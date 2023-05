Tras perder ante ‘Canelo’ Álvarez, John Ryder buscará otro rival de élite en su próxima pelea y apunta a Gennady Golovkin

El pasado 6 de mayo en Guadalajara Canelo Álvarez se enfrentó a John Ryder y aunque el mexicano pudo vencerlo en 12 rounds por decisión unánime no se vio del todo bien ante el británico, quien pudo dar una buena pelea y salir bien parado ante uno de los mejores boxeadores de la actualidad.

Esta pelea le sirvió a Ryder de termómetro para medir sus habilidades ante los grandes, ahora el boxeador no ve con malos ojos enfrentar a otro pugilista elite y uno de los que pudiera estar entre las próximas peleas de Ryder es Gennady Golovkin.

En una entrevista con Boxing Social el “Gorila” habló sobre como su promotor Eddie Hearn le planteó la posibilidad de enfrentar al oriundo de Kazajistán, uno de los referentes de Ryder en los últimos años. Incluso Golovkin enfrentó a Canelo 8 meses antes de verse la cara ante Ryder.

John Ryder /Getty Images

“Eddie Hearn me lo mencionó. Golovkin es una leyenda. He sido un gran admirador de él durante los últimos diez años. Lo mismo con Canelo. Me gustaría pensar que iría conmigo ganando y alejándome con la mano levantada. Démosle respeto al hombre”, comentó Ryder quien posee un récord de 32 victorias, 18 de ellas por KO y 5 derrotas.

Un Canelo exigido

A pesar de la victoria ante Ryder ‘Canelo’ Álvarez no ha sido tan bien reconocido, ya que se esperaba que el mexicano se llevara la victoria por la vía del KO y más en su natal Guadalajara, pero tampoco puede negarse que esta victoria es muy importante para el devenir de su carrera. Aun así, no todos quedaron conformes con el rendimiento del boxeador en el ring.

Canelo sigue sin sacarse de la cabeza la derrota ante Dmitry Bivol, la cual le hizo perder el título AMB en la categoría Semipesado y busca una revancha, aunque al ruso no le interesa dársela por ahora.

