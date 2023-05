Anciana es golpeada por su esposo por ponerle demasiada sal al arroz, difunden en TikTok video de la mujer

Una anciana que no ha sido identificada fue golpeada presuntamente por su esposo por ponerle demasiada sal al arroz, según difunden en un video publicado en la red social de TikTok.

“Su esposo la golpeó porque se le pasó de sal al arroz”, destaca el video que fue compartido en TikTok, a través de la cuenta @merlymasyas.

En las imágenes se ve a la anciana llorando y con golpes en la cara, mientras habla con otra mujer que viste playera de color azul, y que trabaja en el gobierno.

“Se le pasó de sal el arroz”

La presunta víctima habría declarado que su esposo la golpeó porque “se le pasó de sal el arroz”.

“La violencia no tiene límite de edad. Rompamos el silencio”, escribió la mujer que dio a conocer el caso.

El video ha causado indignación entre los internautas al ver a la anciana golpeada y se cuestionan desde cuándo estará sufriendo violencia en su hogar, además, exigen justicia para la anciana.

El video fue publicado por una usuaria identificada como Marce y asegura que los hechos se registraron en Perú.

El caso causa indignación en TikTok

“Cuantos años de sufrimiento no llevará esta abuela. Dios mío y dónde están sus hijos que no ven a la mamita”, son algunos comentarios que se pueden leer en TikTok.

“Que pesar si en realidad fue eso no me quiero imaginar desde cuando viene sufriendo ella. Ay noooo, ya no es para que esté sufriendo ella, donde están los hijos para defenderla”, escribieron otros internautas.

La creadora del contenido aseguró que la mujer no tuvo hijos.

El video lleva más de 1.4 millones de reproducciones y miles de comentarios.

De acuerdo a la usuaria que reveló el video, las autoridades no le ayudaron mucho a la mujer, ya que la mandaron de regreso a casa con su esposo.

