Carmen Villalobos confiesa lo que extraña mientras muestra sus curvas en un bikini negro

¿Uno de los lugares favoritos de Carmen Villalobos? Sin dudas podríamos decir que es a playa, pues frecuentemente vemos a la colombiana disfrutando del sabor del mar y presumiendo en su perfil de Instagram.

En esta oportunidad ha mostrado una foto que le tomaron en una visita a la playa, donde lució un impactante traje de baño de dos piezas en color negro. La conductora y actriz hizo una confesión en el texto con el que acompañó estas imágenes que dejaron a más de uno con la boca abierta.

“Extrañando mi pelito cobrizo y unas buenas vacaciones”, dijo Villalobos al presumir sus curvas y atributos.

Carmen Villalobos es una de las actrices y presentadoras colombianas más querida por el público. Actualmente, noche a noche, los televidentes de Telemundo la disfrutan desde ‘Top Chef VIP’, el programa que conduce por segunda temporada.

La colombiana desde allí siempre deslumbra con los atrevidos atuendos que elige lucir, pero también es parte de todas las muchas risas y emociones que se cocinan desde el programa.

Recientemente, ella llevó el sabor del merengue dominicano al set y puso a cuatro de los participantes a mover las caderas de lado a lado: Sebastián Villalobos, Juan Pablo Gil, Tony Bilardi y Jesús More, quienes fueron capitanes en ese episodio, acompañaron a la conductora al momento del baile.

“Nosotros nos pegamos una bailadita para quitarle un poco de tensión a la cocinada”, dijo la presentadora y actriz colombiana al compartir el video en su perfil de Instagram.

Su amor en la cocina

Carmen Villalobos mantiene desde hace unos meses una relación sentimental con Frederik Oldenburg. Telemundo recientemente presumió una foto del conductor del ‘Exatlón USA’ desde ‘Top Chef VIP’ junto a su amada: un beso y grandes sonrisas quedaron capturadas.

“Eso va muy rápido. Yo no creo que vaya a durar. ¡Ojalá y me equivoque! De todas maneras les mando bendiciones y que viva el amor”, “Se ven bellos, felices y ella superenamorada. Vivan y dejen vivir si no cómprense una vida propia… el amor es así. “No se parece en nada, Sebastián es Sebastián”, “Linda pareja. Que viva el amor. Bendiciones para los dos”, “Ya cansan con tanto amor que ya dentro de poco se acabó, solo se están dando un tiempo es más de lo mismo” fueron algunos de esos mensajes de los internautas tras esa publicación.

