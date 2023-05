La Semana Naval acapara atención previo a las festividades del Memorial Day

Desde el miércoles se iniciaron las actividades oficiales pertenecientes a la tradicional Semana Naval y el Museo Intrepid es el punto principal para celebrar el 35 aniversario de la llamada ‘Fleet Week’.

Más de 2,000 oficiales de EEUU han llegado a la Gran Manzana para los diversos actos de conmemoración que concluirán el lunes 29. La Semana Naval forma parte de las festividades previas al Día de Recordación y se ha convertido en una oportunidad destacada para que los neoyorquinos entiendan lo que significa servir en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas de EEUU y conectarse en persona con los miembros que están en servicio militar activo.

Programa de actividades

Viernes, 26 de mayo

7:00 p.m.: ¡La serie anual de películas de verano del Intrepid Museum comienza el fin de semana del Día de los Caídos con una proyección gratuita de Top Gun! Las puertas abren a las 7:00 p.m. (la entrada no está garantizada y está sujeta a capacidad; las puertas pueden cerrar antes). La película comenzará al atardecer. Los asientos están disponibles por orden de llegada y el espacio es limitado.

El museo está abierto de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Sábado 27 y domingo 28 de mayo

10:00 a.m. a 6:00 p.m.: Explore actividades prácticas gratuitas y exhibiciones interactivas del Cuerpo de Marinos de EEUU. Habrá presentaciones en vivo durante todo el día, con la banda de jazz de la Guardia Costera (sábado), la banda del Cuerpo de Marines de EEUU (sábado), el elenco de TITANIQUE, Rock & Roll Man (sábado) y A Beautiful Noise: The Neil Diamond Musical en Broadway. (domingo), y más. Los visitantes también pueden disfrutar de talleres y actividades del Museo Intrepid durante todo el día y conocer a antiguos miembros de la tripulación del legendario portaaviones.

El museo está abierto de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Lunes, 29 de mayo

9:00 a.m. a 6:00 p.m.: Explore actividades prácticas gratuitas y exhibiciones interactivas de la Marina de los EEUU, la Guardia Costera, la USO, Disney y Pixar’s Elemental, Claymore Vets, Guide Dog Foundation/America’s VetDogs, la Cruz Roja Americana, LEGOLAND Discovery Center Westchester, ¡y más! Los visitantes también pueden disfrutar durante todo el día de talleres y actividades del Museo.

10:00 a.m.: Únase al Museo Intrepid para una ceremonia del Día de los Caídos en honor a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Líderes comunitarios y militares ofrecerán comentarios y participarán en una ceremonia especial de colocación de ofrendas florales en honor a los caídos. La ceremonia concluirá con un sobrevuelo de aviones de combate.

2:00 p.m.: Vea a la Guardia Costera de EEUU. realizar una demostración de búsqueda y rescate de prueba.

El museo está abierto de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

El Museo Intrepid se encuentra ubicado en: West 46th Street y 12th Avenue en Hudson River Park

Quienes deseen obtener mayor información pueden ingresar a: http://militarynews.com/app/fleetweeknewyork/events.html