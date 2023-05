Paty Cantú es captada presuntamente ingresando a un hotel acompañada de un joven cantante y compositor

A través de un controversial video filtrado en redes sociales, Patricia Giovanna Cantú Velasco, conocida en la industria musical simplemente como Paty Cantú, acaparó la atención en varios segmentos dedicados al entretenimiento en México.

Presumiblemente, el objetivo de la persona encargada de grabar a la cantante cuando ingresa a un hotel ubicado en la Ciudad de México acompañada de un joven menor que ella, es demostrar una posible infidelidad por parte la mujer de 39 años, pero también de quien aparece al descender del vehículo en que viajaban.

Al respecto, Marian Santos, exparticipante del programa de televisión Enamorándonos y quien también asegura ser cantante, emitió un comprometedor comentario sobre Paty Cantú.

“Así siempre ha sido la señora. Quién sabe si este video sea publicidad o no, pero de que la señora es así, es así, y sin información de terceros para que no desconfíen, puras cosas en carne propia, pero no he hablado porque soy muy buena onda“, señaló.

Sin embargo, no existe ninguna evidencia sobre qué hacía en un hotel Paty Cantú con el cantante y compositor Gabriel Leidenberger, mejor conocido como León Leiden.

Sobre este personaje se conoce que es un mexicano-alemán de 24 años quien adquirió relevancia en TikTok al mostrar su talento para tocar el violín y como DJ.

De hecho, a Leiden se le atribuye estar involucrado en la producción de nuevos temas musicales para el grupo RBD.

Cabe señalar que, hasta el momento, ni la cantante ni el músico han emitido comentarios sobre la reunión que sostuvieron entre las 8 de la noche y las 3 de la madrugada, lo cual podría ocasionarles problemas, pues ambos tienen parejas estables.

Y es que desde hace un par de años, Paty Cantú mantiene una relación con el actor mexicano Christian Vázquez, la cual varios de sus fans ya han puesto en tela de juicio ante el surgimiento del polémico video.

Patricia Giovanna Cantú Velasco es originaria de Houston, Texas, y comenzó a trabajar en la industria del entretenimiento desde que tenía 18 años.

