Recuerda la casa en California donde vivió Tina Turner

La vida de Tina Turner no fue solo éxito. En los años 70, la cantante considerada la reina del Rock & Roll, vivió una pesadilla junto a su esposo, Ike Turner. Ahora, con el anuncio de la muerte de la cantante este miércoles 24 de mayo, los medios han difundido nuevamente parte de la historia que marcó una etapa de su vida profesional y personal.

Tuner pasó los últimos años de su vida en Suiza junto a su esposo, el productor musical Erwin Bach. Incluso invirtieron en el país varios millones de dólares, una de las compras más difundidas por medios ocurrió en enero de 2022 cuando pagaron $76 millones de dólares por una mansión tipo castillo.

La estrella del Rock & Roll comenzó a salir con Bach pocos años después de concretar su divorcio del también músico Ike Turner, quien durante casi 20 años la maltrató física y psicológicamente.

Gran parte de la historia de terror que sufrió Turner está narrada en el libro ‘My Love Story: La autobiografía definitiva’, que se publicó en octubre de 2018. En esta publicación Turner confiesa: “Usó mi nariz como saco de boxeo tantas veces que podía notar el sabor de la sangre a través de mi garganta. Me rompió la mandíbula. Y no podía recordar lo que era no estar con los ojos amoratados“.

El hogar de los Turner en Los Ángeles, California, se convirtió en una casa del terror para ella. Según el libro ‘Tina Turner: Break Every Rule’ (2003) de Mark Bego, el músico compró la casa en Los Ángeles en 1964, un par de años después de casarse.

La propiedad tuvo un costo de $100,000 dólares, lo que actualmente equivale a $800,000 dólares. El lugar tiene una extensión de 2,964 pies cuadrados distribuidos en una planta con cuatro habitaciones, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Al exterior hay áreas verdes con terraza, piscina y otros espacios para disfrutar al aire libre.

El exesposo de Turner, quien murió en 2007, invirtió más dinero a la propiedad para remodelarla en 1970. Finalmente la vendió 1977 por $115,000 dólares. La venta se dio un año después de que la cantante lograra separarse del hombre que abusó de ella durante años.

La última información que se tuvo de esta residencia es que se vendió en 2016 por $870,000 dólares a un grupo que la remodeló y la puso en venta un año después por $1.4 millones de dólares. Su venta se concretó en 2018, pero no se sabe el precio exacto que pagaron los actuales propietarios.