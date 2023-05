Conoce la casa en Suiza por la que Tina Turner pagó $76 millones de dólares hace año y medio

Este miércoles 24 de mayo se confirmó la muerte de Tina Turner, considerada la reina del Rock & Roll. Turner murió en una casa ubicada en Küsnacht, a pocas millas de Zúrich, Suiza.

Año y medio antes de su muerte, Turner y su esposo, el productor alemán Erwin Bach, compraron una gran mansión estilo castillo en Zúrich por $76 millones de dólares. Esta compra fue noticia en su momento e incluso Bach habló de ella en el periódico local ‘Daily Handelszeitung’.

El esposo de Turner dijo en su momento que estaban muy emocionados por comenzar a invertir en Suiza, pues ese país se había convertido en su nuevo hogar. También aclara que la decisión de comprar en el país vino después de que ambos obtuvieran la nacionalidad suiza. Es decir, la exitosa cantante nació en Tennessee, Estados Unidos, pero se naturalizó suiza.

Antes de tener la nacionalidad suiza, la pareja alquilaba una casa más sencilla conocida como ‘Chateau Algonquin’.

Bach y Turner tenían la idea de convertir esta residencia en una casa para retirarse los fines de semana. La propiedad destaca por su estilo arquitectónico, por estar conformado por 10 estructuras separadas y por su vista al lago Zürich.

La propiedad tiene una extensión total de 260,000 pies cuadrados y la pareja pudo disfrutar de un arroyo, piscina y embarcadero.

Según ‘TMZ’, el tenista suizo Roger Federer también estuvo interesado en esta propiedad.

Por qué Tina Turner se mudó a Suiza

Tina Turner se separó de Ike Turner en 1976, luego de más de casi 20 años de relación. Esta relación fue tormentosa para la estrella. Ambos compartieron un hogar en California y ese espacio se terminó convirtiendo en la casa del horror para ella.

“Usó mi nariz como saco de boxeo tantas veces que podía notar el sabor de la sangre a través de mi garganta. Me rompió la mandíbula. Y no podía recordar lo que era no estar con los ojos amoratados”, escribió Turner en el libro ‘My Love Story: La autobiografía definitiva’, publicado en octubre de 2018.

Años después, la cantante comenzó a salir con el ejecutivo musical alemán Erwin Bach. Su relación comenzó en los años 80 pero no fue hasta el 2013 que se casaron. Él vivía en Suiza y eso hizo que ella se alejara de su país de nacimiento, aunque regresaba con frecuencia para participar en eventos y dar conciertos.

El retiro definitivo de la música tomó tiempo. Primero se retiró de los escenarios en el año 2000. En ese momento tenía 61 años. Sin embargo, en 2004 lazó el disco ‘All the Best’. Cuatro años después fue parte del álbum ‘River: The Joni Letters’ de Herbie Hancock.

En 2008 también hizo una aparición en los premios Grammy junto a Beyoncé, misma edición en la que Hancock ganó un Grammy en la categoría Mejor Álbum del Año por el disco donde había participado Turner.

Su retiro oficial de la música se dio en 2013, mismo año en que se casó con el que fue su compañero hasta el día de su muerte.