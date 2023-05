Fallece Tina Turner, la reina del “rock and roll”

Fallece Tina Turner a los 83 años. La considerada reina del “rock and roll” murió en paz, según reportaron agencias como Reuters y EFE, luego de una larga enfermedad. El agente de la cantante, mediante un comunicado de prensa, afirmó que ésta se encontraba reposando en su casa en Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza, cuando murió.

En la cuenta oficial de Instagram de la intérprete se confirmó la muerte de ésta con el siguiente mensaje: “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho”.

A lo largo de los años, su legado musical ha formado parte de no sólo de la radio sino también del cine. Muchas películas llevaron algunas de sus canciones y muchos hoy, tras la noticia de su partida, la recordarán interpretando canciones como “What’s Love Got to Do with It”, mientras que otros meditarán sobre su vida tarareando temas en los que nos volvió a sorprender con su voz, como cuando cantó “Cosas de la vida” al lado de Eros Ramazzotti.

La voz de Tina Turner

Cuando escuchas cantar a Tina Turner sabes que te encuentras ante algo muy único en la industria. Su voz era potente e inigualable. ¡Nadie canta como Turner! Como compositora, escribía con la misma intensidad con la que interpretaba y bailaba arriba del escenario.

Esto la llevó a vender más de 200 millones de álbumes en todo el mundo. Entre sus discos más aclamados y completos nos encontramos con “Private Dancer”. Dentro del mismo encontramos la canción que le dio nombre al album, y ahí nos topamos con una letra en la que pudimos ver una parte del corazón de la cantante.

Tina nos dice en esta canción: “I want to make a million dollars. I want to live out by the sea, have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family”. La vulnerabilidad de esta frase nos deja ver una parte de los anhelos de la compositora.

Otras canciones que jamás pasarán al olvido son: “What’s Love Got to Do with It”, “Acid Queen”, “The Best”, “We don´t Need Another Hero”, “Get Back” y “Golden Eye”, entre otras.

Noticia en desarrollo.