José Eduardo Derbez con Leonardo de Lozanne y el secreto de una relación duradera

Leonardo de Lozanne y José Eduardo Derbez están de gira por Estados Unidos con su puesta en escena de la comedia teatral “La Clase” (10 de junio en El Paso TX y 30 de junio en Riverside CA). Los compañeros de reparto y ahora amigos nos confiesan cuál es la clave para una relación duradera.

“Esto es una comedia muy, muy divertida, donde hacemos personajes completamente opuestos. ‘Lalo’ (José Eduardo Derbez) es el romántico, el que cree en el amor para toda la vida y la pareja, muy conservador, y Leo (él) es completamente lo contrario; él cree que todo es pasajero, que hay que divertirse nada más, que no existe la relación de pareja, que no existe el amor tampoco, o sea, nada más el de familia y así, pero el de pareja no.

“Y entonces te hace cuestionarte como público cuál de los dos o en qué punto intermedio será el verdadero amor.

“Precisamente, el amor es probablemente lo más importante de este planeta y no lo entendemos muy bien ni sabemos cómo llevarlo a cabo, y las relaciones son lo que más trabajo nos cuestan”, dice Leonardo.

“Son muy ‘complicaditas’ las relaciones”, anota José Eduardo. “Entonces, eso ese es el trasfondo, pero bueno, además de esto hay muchísima comedia, es muy divertida, muy bien escrita, muy ágil”, completa Leo.

Sigue Leyendo más de José Eduardo Derbez aquí:

· Alessandra regañó a José Eduardo por no preocuparse por el accidente de Vadhir y él explica sus razones

· José Eduardo Derbez recuerda cuando Eugenio lo recogió sin permiso y terminó enfrentándose con una enfurecida Victoria Ruffo

· José Eduardo asegura que Victoria Ruffo le hablará sobre la boda falsa con Eugenio Derbez, pero en su lecho de muerte