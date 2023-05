¿Clonaron a Canelo Álvarez?, el mexicano fue inmortalizado en un muñeco de cera

Este viernes el Museo de Cera de la Ciudad de México le dio la bienvenida a un nuevo integrante, se trata de una estatua de cera del campeón mundial de boxeo Canelo Álvarez, quien además estuvo en la revelación de su clon y ofreció unas palabras.

“De Todas las que he visto es la mejor”, soltó Canelo entre risas. “Jamás me imaginé esto. Obviamente siempre quise lo mejor, ser campeón mundial, pero nunca imaginé la magnitud de lo que puedes llegar a hacer. Me siento muy agradecido por esto”, comentó el mexicano luego de ver su estatua.

Estatua de cera de Canelo Álvarez /Getty Images

Por otro lado el boxeador incluso comentó la posibilidad de sacar una serie biográfica en la que cuente su recorrido y esfuerzo que ha pasado para cumplir sus metas. “Quiero transmitir como fue mi recorrido para llegar donde estoy”

Canelo sin duda es el mejor boxeador mexicano en la actualidad e incluso ya podría considerarse junto a Julio César Chávez, Rubén Olivares y Juan Manuel Márquez, como de los mejores pugilistas de la historia del país azteca.

Ahora el boxeador fue inmortalizado en este muñeco el cual se exhibirá en el Museo de Cera de Ciudad de México y estará junto a otras figuras destacadas del deporte mexicano y mundial como: Cristiano Ronaldo, “Chicharito” Hernández, el “Piojo” Herrera, Rafael Nadal, entre otros.

