Esposa de Julio César Chávez asegura que el boxeador no es el indicado para ayudar a su hijo: “Cuando hay parentesco es muy difícil”

El futbolista mexicano Julio César Chávez Jr. ha enfrentado varios meses de una complicada lucha para poder dejar a un lado su adicción a las drogas y así poder marcar su ansiado regreso a los cuadriláteros; en este proceso su padre, el histórico peleador Julio César Chávez, se ha mostrado como uno de los más importantes implicados en su recuperación con la clínica de tratamiento que maneja.

A pesar de este apoyo sincero por parte de su padre, la esposa y actriz del legendario peleador azteca Carmen Campuzano, sostuvo que su marido no es la persona indicada para ayudarlo por los lazos familiares que los unen; aseguró que la única vía para que Chávez Jr tenga una buena recuperación es que sea atendido por especialistas externos.

Durante una entrevista ofrecida para el canal de YouTube de Nelssie Carrillo, la actriz consideró que Julio César Chávez no está capacitado para atender las verdaderas necesidades de su hijo y que debe ser visto por una persona que le medique tratamientos que lo ayuden a alejarse de las drogas definitivamente.

“Estamos adaptándonos, no todo va a ser perfecto y ya el tiempo dirá si va a ser para siempre o cómo fluyen las cosas. Me platica de las situaciones que vivió adentro, pero siento que eso lo hizo más fuerte. Cuando alguien está dentro de un centro de rehabilitación no es garantía de que nunca más vaya (a recaer). Está echándole muchas ganas y espero que así sea. Mientras él está sin las pastillas somos una familia muy bonita, porque él es una muy buena persona y nos llevamos muy bien”, expresó.

“Hay mucho que trabajar con él, estoy totalmente convencida que Julio César (padre) no es el indicado para los temas de adicciones con sus hijos. Yo lo quiero mucho, sé que tiene una clínica muy exitosa, pero él no es el indicado. Cuando hay parentesco es muy difícil y no es ético trabajar en las cuestiones adictivas con un familiar, no se permite”, agregó.

Para finalizar, la actriz reveló que le aconsejó al histórico campeón que solo debe involucrarse en esta rehabilitación como un padre y no como el responsable de erradicar su adicción.

“El mejor consejo es que él como padre se involucre, hay que trabajar con cosas de la infancia de Julio Junior que pueden ser detonante de todas estas adicciones (…) Si se me permite, yo con todo el gusto del mundo estoy dispuesta a ayudarlo, tengo mucha experiencia en estos temas y lo trato profesionalmente con toda la ética”, concluyó.

Sigue leyendo:

–¿Clonaron a Canelo Álvarez?, el mexicano fue inmortalizado en un muñeco de cera

–Canelo Álvarez responde a las declaraciones de Conor McGregor y deja abierta su pelea: “Le gano con una mano en la espalda”

–¿Le teme a la muerte?, el curioso ritual de ‘Canelo’ Álvarez antes de cada pelea