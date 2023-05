Por poco queda ciega: Aficionada de los Tigres de la UANL tuvo un accidente con pirotecnia en el duelo ante Chivas de Guadalajara

El partido de ida de la final entre los Tigres de la UANL y las Chivas Rayadas de Guadalajara no estuvo tan marcado de la tranquilidad como muchos aficionados aseguraban en las redes sociales, esto debido a que una de las aficionadas sufrió un un grave accidente justo cuando se realizaba la ceremonia previa a este compromiso en el Estadio Universitario.

Por medio de las redes sociales la usuario Frida Gameros compartió un par de videos en el que se puede ver como se realizaba todo el inicio de la actividad para la final de la Liga MX hasta el momento en el que terminó con su ojo derecho con un parche luego de ser atendida por los paramédicos ubicados en El Volcán.

El problema ocurrió cuando los dos equipos saltaron al campo y todo el estadio empezó a llenarse de luces multicolores; en ese momento que todo está lleno de pirotécnia Frida empezó a sentir un objeto dentro del ojo y poco a poco fue afectando su vista hasta sentir un gran dolor, por lo que rápidamente se dirigió a los cuerpos de salud.

“No sé que haya sido, pero me empezó a picar horrible. Si eres mujer, como referencia, es como si te picaras con el rimel, pero no se pasó el picor, fue como si tuviera enterrado algo dentro del ojo. Me empezó a doler, llegaron los paramédicos y me sacaron del estadio para llevarme a la unidad de emergencias, en donde me hicieron lavados, pero como no tenían el equipo necesario para checar si era quemadura me trasladaron al hospital”, expresó.

La buena noticia es que luego de ser atendida por los paramédicos fue trasladada rápidamente hasta un centro de salud en el que pudieron cumplir con un tratamiento más eficaz para evitar que tuviera alguna partícula restante dentro del ojo.

“Se movieron rápido, se preocuparon y me marcaron rápido de cómo seguía. Gracias a Dios fue una herida superficial, sólo se dañó la primera capa de la córnea y es llevarlo con medicamento, gotas y que poco a poco vaya sanando“, agregó.

Frida detalló que pudo haber sido un poco de pólvora que cayó dentro de su ojo y esto pudo haber afectado su vista al punto al que llegó.

