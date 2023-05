Keanu Reeves regresa a los escenarios con su banda Dogstar tras más de 20 años [Video]

Luego de más de 20 años de ausencia en los escenarios, tras su ruptura a inicios de los 2000, la banda de grunge y rock Dogstar, en la que Keanu Reeves toca el bajo, finalmente volvió a dar conciertos.

La agrupación, compuesta también por el guitarrista y vocalista Bret Domrose y el baterista Rob Mailhouse, había anunciado ya su reunión el año pasado, con planes para una gira y un nuevo disco de estudio.

Este sábado, el grupo finalmente cumplió su promesa a sus fans, con su primer concierto en dos décadas, como parte del cartel del BottleRock Festival, realizado en el Valle de Napa, en el norte de California.

Con Reeves a la cabeza, vestido con un look despeinado y relajado, Dogstar ofreció un recital de 12 canciones, entre ellas varios temas clásicos de sus únicos dos discos de estudio a la fecha: Our Little Visionary, lanzado en 1996; y Happy Ending, de 2000. La agrupación no había actuado en vivo desde 2002.

Los músicos también añadieron composiciones nuevas, como “Glimmer” y “Breach”, que formarán parte de su nuevo álbum, el cual se encuentra actualmente en producción y que todavía no tiene título confirmado.

Además de compartir fotos de su carrera en la década de los 90, la banda aseguró a sus fans que daría una gira extensa para promover su nueva placa de estudio, aunque no ha revelado un cartel de fechas definitivo.

“Gracias a todos por sus amables comentarios. ¡Estamos encantados de ver la respuesta! Honestamente, no esperábamos esto. Nos hace querer jugar y tocar aún más”, señaló el grupo recientemente en Instagram.

“Lanzaremos música nueva este verano, seguida de algunos conciertos. Tan pronto como todo esté resuelto, se lo haremos saber a todos de inmediato. Hay mucho que hacer, pero tengan la seguridad de que estamos en ello. También vamos a hacer un video musical para respaldar nuestra primera canción”.

Sigue leyendo: