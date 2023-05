Óscar de la Hoya predice quién será el ganador del combate entre Terence Crawford y Errol Spence

El reconocido promotor de boxeo, Óscar de la Hoya, generó controversia este domingo al ofrecer su pronóstico sobre quién cree que será el ganador de la importante pelea que se llevará a cabo entre Terence Crawford y Errol Spence por el campeonato mundial indiscutido de peso welter el próximo 29 de julio.

Este combate fue anunciado hace un par de días y ha generado mucha expectativa al enfrentar a dos de las más importantes figuras de esta categoría, llegando al punto de ganarse las miradas de ‘The Golden Boy’.

“Realmente siento que Crawford y Spence son grandes peleadores. Pero en mi humilde opinión, Crawford tiene una habilidad superior. Tiene un mejor arsenal dentro del ring”, expresó Óscar de la Hoya durante una entrevista ofrecida para Fight Hub.

Estas declaraciones por parte del histórico boxeador no resultan raras, debido a que previamente había anunciado un pronóstico en el que aseguraba que Terence Crawford era favorito para vencer a Errol Spence en este combate al que no se le había anunciado fecha hasta el pasado viernes.

“(Mi opinión) no ha cambiado porque ellos no han peleado desde que di mi pronóstico de que Crawford gana. Y realmente creo que nada ha cambiado, excepto que ambos se están haciendo viejos. Se están haciendo viejos mientras nosotros hablamos”, agregó el promotor de boxeo.

Para finalizar su entrevista, Óscar de la Hoya aprovechó la oportunidad para explicar los motivos por los que considera que Crawford sería el ganador del combate.

“No tienes que ser un genio para saber quién es el mejor boxeador. Creo que Crawford aún tiene la habilidad, los recursos boxísticos y la inteligencia sobre el ring. Aún puedes verla”, sostuvo The Golden Boy al explicar porqué prefería a Crawford como ganador.

“No me malinterpreten, Spence es un gran peleador. Nosotros lo construimos en Golden Boy. Spence tiene una gran oportunidad de noquear a Crawford si lo pesca. Tiene tremenda pegada, y tremenda inteligencia. Pero creo que Crawford tiene un mejor movimiento de pies. Sabe cómo salir en pasos laterales, sabe entrar y salir, y saltar sobre las puntas de los pies, y sabe golpear en ráfagas. Tú no puedes ganar una pelea lanzando uno o dos golpes, si tu oponente Crawford va a tirar cuatro, cinco o seis golpes, entonces obviamente él se va a llevar los rounds y ganar la pelea tal cómo sucedió con Lomachenko y Haney”, concluyó.

