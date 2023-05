Mike Tyson responde a Floyd Mayweather y asegura que Julio César Chávez es el mejor boxeador de la historia

Julio César Chávez se ha convertido en una de las figuras más importantes en la historia del boxeo mundial y especialmente del pugilismo mexicano debido a que se convirtió en el primer tricampeón de toda la historia; su carrera de más de 25 años ha sido una de las más destacadas en los cuadriláteros y así es reconocido por algunas de las leyendas más importantes del planeta.

Uno de estos es Mike Tyson, quien decidió minimizar las más recientes declaraciones de Floyd Mayweather Jr. en las que aseguraba ser el mejor boxeador de todos los tiempos y aseguró que Julio César Chávez tenía más mérito por la enorme cantidad de peleas que protagonizó y especialmente las que ganó.

“Money” es el primero de una lista de cinco boxeadores profesionales que se retiraron de manera invicta en la que también se encuentran mexicano Ricardo “Finito” López, Rocky Marciano, Joe Calzaghe y Sven Ottke; este rango ha generado que Mayweather asegure que está por encima de Chávez, algo que no resultó del agrado para el estadounidense Tyson.

“Que no me diga Mayweather Jr. que es el mejor peleador con un récord de 50-0. Es un gran peleador, no hay duda, pero solo con un 50-0. Julio César Chávez tuvo 90 peleas invicto. Además, JC Chávez peleaba como ocho veces al año contra cualquiera que quisiera pelear con él, contra cualquiera que estuviera en los rankings”, expresó Tyson en su podcast ‘Hot Boxing, Kid Dynamite’

“Floyd es un gran peleador, no me lo tomen a mal, pero tuvo 50 peleas invicto, Sugar Ray Robinson tuvo 47 peleas, perdió una, y luego tuvo una racha de 78 triunfos (registrada oficialmente en 88). Con 60 nocauts”, agregó.

Recordemos que Julio César Chávez disputó un total de 90 peleas en su carreras en las que ganó un total de 89 y empató una sola, esto hasta que perdió el 29 de enero de 1994 ante Frankie Randall en el MGM Grand de Las Vegas, Estados Unidos.

