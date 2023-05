Nuevo giro en la novela: Lionel Messi volvería al Barcelona mediante el Inter de Miami y Xavi aviva los rumores

Si el río suena es porque piedras trae. Sigen aumentando los rumores sobre el retorno del argentino Lionel Messi al club de sus amores, el FC Barcelona, con una posible jugada financiera entre el club blaugrana y el Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS).

Y es que según adelantó este miércoles el diario francés L’Équipe, el astro argentino tendría como único objetivo es volver a la Ciudad Condal a pesar de haber recibido una astronómica oferta de $ 1.200 millones de dólares por dos temporadas de parte del Al Hilal de Arabia Saudí.

“Blaugranas y americanos (Inter de Miami) quieren cerrar un acuerdo en el que Messi ficharía por el equipo de la MLS y jugaría de seis a 18 meses a préstamo en el Barcelona, por lo que podría formar parte del equipo culé la próxima temporada en el Estadi Olímpic Lluís Companys”, se lee en el artículo compartido por el medio deportivo francés.

L'Argentin Lionel Messi dispute samedi contre Clermont son dernier match avec le Paris Saint-Germain. Ultime épisode d'une relation débutée dans la fièvre mais qui aura, au final, manqué de passion et d'éclat : https://t.co/xHi4OSHa6o pic.twitter.com/RoBDsqTkeo — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 31, 2023

Lo que queda claro es que el futuro del campeón del mundo no está en París y que la oferta del Al Hilal, a pesar de ser la más llamativa económicamente, no convence de todo al argentino cuyo posible último partido con el París Saint-Germain sea este sábado. El equipo francés lo recibió el 10 de agosto de 2021 con un contrato de dos temporadas más una adicional que aparentemente no será usada.

Xavi sobre Messi: “Si quiere venir al Barça, lo haremos todo para que venga”

Por su parte, el entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, dijo en una entrevista al comunicador Jordi Grau, en programa Gol a Gol de TV3, que el regreso de Lionel Messi “depende de él, si quiere venir al Barça, lo haremos todo para que venga”.

“Creo que se dan las condiciones, a nivel futbolístico creo que nos podría ayudar muchísimo, ahí no hay ninguna duda (…) A nivel institucional tampoco hay ninguna duda e incluso nos ayudaría económicamente (…) Tengo relación de amistad con Leo, nos felicitamos cuando toca y él mira siempre el Barça, y yo miro Argentina y el PSG. Valoramos si se puede incorporar futbolísticamente y nos podría ayudar, no tengo ninguna duda, ”, dijo Xavi en la entrevista.

