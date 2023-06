Agenda de eventos: actividades para toda la familia

Arranca el programa Bryant Park Picnic Performances

El Bryant Park dará inicio a otra temporada de eventos gratuitos con su programa Bryant Park Picnic Performances. Durante todo el mes de junio, el parque de Manhattab será escenario de nueve espectáculos diferentes de cinco series: New York City Opera, Jazzmobile, Contemporary Dance, Emerging Music Festival y Jalopy Theatre. Para comenzar, hoy la New York City Opera presentará La Bohème, una pieza en la que el inigualable don de Puccini para la melodía añade un notable patetismo a las alegrías sencillas y las penas desgarradoras de un grupo de jóvenes parisinos en este clásico universalmente popular. Dirigida por el Maestro Joseph Rescigno.

Y este viernes será el turno de la The Steven Oquendo Latin Jazz Orchestra. Creada en 2009 y dirigida por el distinguido trompetista, historiador del jazz y educador musical Steven Oquendo. Esta audaz big band está formada por 19 guardianes de la música latina de gran talento y su repertorio presenta salsa mambo afrocubana y clásicos de la salsa que rinden homenaje a los creadores del género, al tiempo que inyectan una interpretación fresca que ha intrigado y cautivado a nuevos fanáticos de todas las edades y orígenes. Ambos eventos son a las 7:00 pm. Para una agenda completa, visite: https://bryantpark.org/activities/picnic-performances.

Ballet Hispánico estrena pieza en honor a “Sor Juana”

El Ballet Hispánico celebra la vida de la pionera mexicana del feminismo en su nueva obra, “Sor Juana”, que se estrenará hoy en una gala especial en el escenario del New York City Center. La pieza de baile cuenta a través de la danza contemporánea una “versión abstraída” de la historia de sor Juana Inés de la Cruz, monja mexicana del siglo XVII que es “considerada por muchos la primera feminista de las Américas”, explica la coreógrafa mexicano-americana Michelle Manzanales. El estreno es parte de una gala benéfica que recuerda el legado dela fundadora del destacado grupo de baile, Tina Ramírez, y que estará dedicada a la familia Miranda. Se presentarán dos funciones más, el viernes 2 y sábado 3 de junio. Para boletos, visite: https://www.nycitycenter.org/pdps/2022-2023/ballet-hispanico/.

Miembros del Ballet Hispánico ensayan la obra “Sor Juana”. EFE/ Ángel Colmenares

Pregones presenta la obra “TORCHED!”

El legado de los incendios de El Bronx está ligado para siempre a las historias de resistencia y levantamiento popular de la ciudad. Pulsando al ritmo de la salsa, el funk disco y el hip hop, la obra Pregones/PRTT’S TORCHED! alterna desde la década de 1970 en Nueva York, cuando las noticias de los incendios dominaban los titulares, hasta la supervivencia y la reconstrucción actuales. En parte teatro de investigación y en parte ficción poética, la producción presenta historias reales de quienes vivieron la devastación para dejar al descubierto las infamias del negocio de los incendios provocados con fines de lucro, y rinde homenaje a las personas reales que lucharon, que continúan queriendo aclarar las cosas, que continúan investigando. Desde el 1 al 18 de junio, en el The Puerto Rican Traveling Theater (304 W 47th St). Información y boletos: https://pregonesprtt.org/

Cortesía



El Teatro Thalía tendrá una “FiesTango“

El Teatro Thalía presenta el estreno mundial del musical FiesTANGO. Disfrute esta celebración de vida con tango tradicional así como piezas más modernas, acompañadas de música, canto y baile. La música es compuesta arreglada y dirigida por Emiliano Messiez; el show es producido, diseñado y dirigido por Angel Gil Orrios. Los bailarines en escena serán Guillermina Quiroga, Mariano Logiudice, Analia Carreño y Luís Ramírez; con música de Emiliano Messiez en el piano, Leandro Ragussa en el bandoneón, Federico Díaz en la guitarra, Sergio Reyes en el violín y Carlos Pino en el contrabajo. Lleve sus zapatos de baile para participar en la sección de milonga. Del 1 al 25 de junio, de jueves a domingo. El Thalia Spanish Theatre está ubicado en el 41-17 Greenpoint Ave., Sunnyside, Queens. Boletos e información: www.thaliatheatre.org (718) 729-3880

Analia Carreño y Luís Ramírez./Cortesía

Repertorio Español estrena la comedia “Radojka, Si te Mueres te Mato”

Repertorio Español presenta el estreno en Nueva York de “Radojka, Si te Mueres te Mato”, escrita por los dramaturgos uruguayos Fernando Schmidt y Christian Ibarzabal. En la obra, Gloria y Lucía son las cuidadoras de Radojka y ambas se encuentran en una situación límite cuando descubren que la octogenaria ha fallecido. Esta inesperada noticia transforma la vida de las mujeres, que harán hasta lo imposible por “mantenerla” viva. Una comedia contemporánea con todos los ingredientes para reír y plantearse… ¿qué serías capaz de hacer para mantener tu empleo? La nueva comedia contará con la dirección de Leyma López y será estelarizada por Zulema Clares de Cuba, Maria Fontanals de España, Wanda Arriaga y Gilberto Gabriel Díaz Flores ambos de Puerto Rico. La producción comenzará con sus funciones previas este viernes 2 de junio y el estreno oficial será el martes 6 de junio. En español con subtítulos en inglés. Repertorio Español está ubicado en la 138 East 27th Street, New York, NY 10016, entre las Avenidas Lexington y Tercera. Para horarios y compra de boletos, visite: https://repertorio.nyc

Historia Queer en el Seaport Museum

El evento “Queer History: Songs of the Waterfront” dará inicio al Mes del Orgullo LGBTQ+ en el Seaport Museum. Este viernes 2 de junio, a las 6:30 pm, en el segundo piso del Pier 17, The Ranzo Boys explorarán las narrativas queer en la música marítima. A través de una mezcla de canciones y baladas tradicionales y contemporáneas, Lafayette Matthews y Jules Peiperl cantarán y compartirán historias que celebran a la comunidad LGBTQ+ y sus conexiones subrepresentadas con la costa de la ciudad de Nueva York. Se incluye una bebida de cortesía. Para obtener más información y registrarse en este evento gratuito, visite: seaportmuseum.org/queer-music.

The Ranzo Boys./Cortesía

Arranca el Festival de Cine de Brooklyn

La edición 2023 del Festival de Cine de Brooklyn (BFF), del 2 al 11 de junio, contará con 44 estrenos mundiales, 21 piezas estadounidenses, 26 debuts en la costa este y 36 nuevas proyecciones. En total, el BFF mostrará en competición 155 largometrajes y cortos de más de 30 países. Este viernes 2 de junio, abrirá el festival con una proyección del poderoso y matizado thriller dramático, “Forgive Me Father”, escrito y dirigido por James Biberi. Inspirado en hechos reales, este es su debut como director de largometrajes, y el elenco incluye a varios actores reconocidos de Nueva York. En el transcurso del festival de 10 días, el BFF presentará 40 programas de cine en dos locaciones: Windmill Studios en Greenpoint y el Wythe Hotel en Williamsburg. La programación en línea (todas las películas seleccionadas) estará disponible 24/7 del 3 al 10 de junio. Para obtener más detalles, visite: https://www.brooklynfilmfestival.org/festival.

La cinta “Forgive Me Father” abrirá el festival./Cortesía

Canciones de cuna en el Carnegie Hall

Este sábado 3 de junio se presentarán en el Zankel Hall del Carnegie Hall (881 7th Ave) canciones de cuna originales escritas por padres y músicos de todo el mundo, como parte del Proyecto Lullaby. Este proyecto especial conecta a cuidadores y artistas profesionales para escribir canciones personales para niños, creando un regalo de por vida para sus hijos que comunica sus esperanzas y sueños. The Lullaby Project comenzó en El Bronx en 2011 y ahora se lleva a cabo en todo el mundo. El concierto de celebración anual en Zankel Hall es una oportunidad para honrar estas profundas composiciones, escuchar las historias detrás de las canciones y convocar un movimiento global. En el show se presentarán varios artistas internacionales, incluidos el Instituto Alana de Brasil e IDARTES de Colombia. Las compositoras latinas Sonia De Los Santos y Juana Luna actuarán en el show. A las 2 pm. Información: https://www.carnegiehall.org/

Bridget Barkan, Malena Dayen, Sonia De Los Santos, Celina, Umoja y Emily Eagen./Cortesía

Manny Cruz en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts presentará el regreso de Manny Cruz, este sábado 3 de junio a las 8 pm. El cantante, compositor y estrella de la bachata, el merengue y la balada pop ha sido cuatro veces nominado al premio Grammy Latino. Sus canciones “Sabes Enamorarme”, “Dime Pa’ Que”, “Tarde”, “Sobrenatural”, “Bailando Contigo”, y más recientemente “No Me Lo Creo” con Eddy Herrera, lo han convertido en un favorito en la comunidad dominicana. También lanzó recientemente su álbum Cuatro 26, que consta de un total de nueve canciones, incluidas las colaboraciones con Zacarias Ferreira, Jandy Ventura, Youmaico y Milly Quezada. La noche contará además con una actuación de apertura de Judy Santos. El Lehman Center está ubicado en el 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx. Los boletos se pueden comprar llamando al 718-960-8835 o a través de: www.lehmancenter .org/events/manny-cruz.

Manny Cruz./Cortesía

Puertas abiertas en el MoMA PS1

Este sábado 3 de junio, únase al MoMA PS1 en una jornada de puertas abiertas para celebrar dos nuevas exposiciones con charlas de artistas, activistas y educadores, en inglés y español. El evento marca la celebración de un proyecto de narración intergeneracional de Malikah en Homeroom, así como la inauguración de una nueva instalación del conjunto musical de vanguardia Standing On The Corner, titulada Seven Prepared Pianos for the Seven African Powers. El evento incluye actividades familiares al aire libre a cargo de Malikah, una proyección de Art21 sobre Daniel Lind-Ramos, un simposio sobre justicia indígena y migrante, y una hora feliz durante todo el día con cócteles especiales y platos del menú de Mina’s. Todo el día es gratis y está abierto al público de 12 a 8 pm. El MoMA PS1 está ubicado en 22-25 Jackson Ave, Long Island City. Información: www.momaps1.org/events/266-open-house

Fiesta en el Queens Night Market

Este sábado 3 de junio, el festival Queens Rising llevará a cabo el Queens Night Market con una alineación de artistas de ese condado. El mercado nocturno de Queens, que se toma los espacios del New York Hall of Science en Flushing Meadows, en Corona Park, presentará al DJ Greg Caz, el Centro de Danza y Música Tradicional Coreana, Allen Gogarty, The Afro-Latineers y Jennah Vox, así como oradores de Queens Rising y sus patrocinadores. Las funciones se desarrollarán de 5:00 a 11:45 pm y el mercado cerrará a la medianoche. Los vendedores de comida del lugar estarán en pleno apogeo, sirviendo platillos a precios asequibles. Para información sobre el Queens Rising, visite: https://queensrising.nyc/.

Cortesía

Angela Aguilar en el Beacon Theatre

Una de las paradas clave del “Piensa en Mí Tour 2023“, la gira de la cantante Angela Aguilar, será La Gran Manzana, a donde traerá toda su mexicanidad este domingo 4 de junio. El Beacon Theatre fue el escenario escogido por la hija de Pepe Aguilar para entonar sus mayores éxitos del regional mexicano, como “Ahí Dónde Me Ven”, “Paloma Negra” y “Se Disfrazó”. A las 8:00 pm. El Beacon está ubicado en el 2124 Broadway. Entradas: https://www.msg.com/calendar/beacon-theatre.

Cortesía

NYC Latin Restaurant Weeks

Desde el 2 al 16 de junio, regresa a la ciudad las llamadas Latin Restaurant Weeks. Durante 14 días, los restaurantes, camiones de comida y empresas culinarias participantes ofrecen deliciosos especiales para que los comensales disfruten de sus menúes. Prepárese para profundizar en la diversidad de la cocina latinoamericana bocado a bocado, degustando los platillos de lugares como Sophie’s Cuban Restaurant, Que chévere, Estrellita Mixteca, Costas Arepas, La Fonda, entre muchos otros. Para más información sobre los lugares participantes, visite: https://latinrestaurantweeks.com.

Cortesía

Pop-Up Farmer’s Market con Tabitha Brown

Tabitha Brown viene a Nueva York. La actriz vegana y personalidad de las redes sociales, en asociación con la marca de alimentos McCormick, celebrará el evento Farmer’s Market “Ese es tu negocio”, el martes 6 de junio de 12:30 a 4:00 pm, con motivo del reciente lanzamiento de cinco nuevas mezclas de condimentos veganos y sin sal y mezclas de recetas como parte de la colección McCormick by Tabitha Brown. Tabitha compartirá kits de recetas para preparar algunos de sus platos frescos y saludables en casa y destacará los productos locales y los vendedores de pequeñas empresas. Gratis. En Studio 525 (525 W 24th St).

