Dueños de negocios en Florida cerrarán hoy y camioneros no transportarán bienes en protesta contra medidas antiinmigrantes de Ron DeSantis como la SB-1718

NUEVA YORK – Trabajadores, dueños de negocios y organizaciones en defensa de los inmigrantes se proponen paralizar el movimiento económico en Florida este jueves para denunciar las medidas firmadas por el gobernador Ron DeSantis contra esta comunidad como la ley SB-1718.

La actividad denominada “Un día sin inmigrantes” busca dramatizar de manera pacífica el impacto económico de la agenda del republicano contra los inmigrantes, particularmente los indocumentados.

“Vamos a cerrar, tenemos que apoyar a nuestros hermanos inmigrantes“, dijo a Telemundo Noticias William de la Cruz, dueño de un vivero en Homestead.

“¿Quién puede tener la culpa? Nada más el gobernador, porque está alborotando un avispero donde no debió haberse metido…él también come de la agricultura”, declaró el propietario de “Eagle Nursery”.

La convocatoria que no se limita a Florida contará con el apoyo de camioneros como Arturo Domínguez.

Bajo etiquetas como #NomásFlorida y #trailerosporlaraza compartió contenido desde sus cuentas de redes sociales para exhortar a que otros transportistas se unan al llamado bajo la premisa de que si se permite que esta ley esté vigente en el estado, se replicará en otros.

“Todos hispanos y algunos americanos ‘traileros’ hemos decidido tomarnos el día libre, desde mañana (hoy) hasta, es posible, que el martes o hasta el lunes que viene…a no ver mover cargas en el país”, declaró.

Entidades sin fines de lucro le pidieron a la comunidad no ir a trabajar, no comprar productos o gastar en servicios a modo de protesta.

Organizaciones como Unidos Immokalee y Florida Immigrant Coalition convocaron a un evento en el estacionamiento de La Fiesta Pantry para las 4 p.m.

“Líderes de base comunitaria, dueños de pequeños negocios, y trabajadores se unirán a las movilizaciones proinmigrantes el 1 de junio, también conocido como ‘Un día sin inmigrantes’. La coalición planea una protesta pacífica y marcha en Immokalee para dejar claro que seguimos en contra de la legislación anti-inmigrante SB-1718, recientemente convertida en ley por el gobernador de Florida Ron DeSantis”, plantearon en un comunicado enviado a El Diario.

“Los activistas y organizaciones exigen justicia para los inmigrantes y resaltar las consecuencias destructivas de la agenda de DeSantis para las comunidades de Florida, el terrible impacto en nuestra economía, y las implicaciones de largo alcance para el resto de la nación. Inmigrantes y aliados no solo en Florida, sino en todo el país, tomarán acción este 1 de junio al no ir a trabajar, no comprar artículos y reunidos pacíficamente para demostrar la oposición al SB 1718“, añadieron.

Lo anterior es solo una de las acciones que están tomando organizaciones y sectores opuestos a las políticas de DeSantis.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) anticipó la presentación de una demanda federal para impugnar el estatuto una vez entre en vigor.

Además impulsarán una campaña en contra de políticos que promueven el racismo y la xenofobia.

Entre otras cosas, la nueva ley SB-1718 que entrará en vigor el próximo 1 de julio obliga a que los empleadores determinen la elegibilidad de una persona al momento de contratarla a través del sistema e-verify; dispone para la imposición de multas de $1,00 dólares diarios a quienes violen la regulación; así como la suspensión de la licencia a empleadores que contraten indocumentados. Adicional, la medida establece sanciones, que podrían incluir cárcel, a quienes transporten a inmigrantes a Florida desde otros estados.

