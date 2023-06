El dueño de una tienda en Carolina del Sur pensó que un joven estaba robándole (y no era así) y le disparó: ahora enfrenta cargos de asesinato

Una fatalidad ocurrió esta semana en Carolina del Sur. El dueño de una tienda pensó que un joven de 14 años de edad le estaba robando (y no era así), por lo que le disparó. Ahora, el comerciante fue acusado de asesinato por las autoridades del estado, de acuerdo con información de la agencia de noticias Associated Press.

El dueño de la tienda fue identificado como Rick Chow, de 58 años de edad, quien, de ser declarado como culpable, podría pasar de 30 años a toda una vida en prisión.

La víctima fue identificada como Cyrus Carmack-Belton, de 14 años de edad.

Associated Press reseñó que Chow pensó que Carmack-Belton se había robado cuatro botellas de agua. No obstante, los investigadores revisaron la cámara de seguridad de la tienda y pudieron ver que el joven puso las botellas nuevamente en el refrigerador.

Posteriormente, Carmack-Belton y Chow empezaron a discutir, y cuando el joven empezó a correr, luego de salir de la tienda, recibió un disparo mortal por parte de Chow.

Tanto Chow como su hijo, quien también estuvo involucrado en el suceso, sostienen que Carmack-Belton estaba armado. No obstante, el Sheriff Leon Lott indicó que no hay evidencia de que le haya apuntado a Chow con un arma, según Associated Press.

“No le disparas a alguien en la espalda que no represente una amenaza para tí”, dijo el Sheriff, y acotó que testigos, así como material audiovisual de las cámaras de vigilancia, demostraron que no había evidencia de que Chow temiera por su vida.

En estos momentos, Chow se encuentra a la espera de una audiencia para determinar una fianza. Actualmente, está detenido en la cárcel del condado de Richland.

El caso ha tenido una gran resonancia dentro de la opinión pública, y ha sido comentado incluso por congresistas estadounidenses.

Jim Clyburn, representante demócrata afroamericano, aseguró que la familia de Carmack-Belton debería estar celebrando que el joven culminó su octavo grado en lugar de velarlo en un funeral.

“La criminalización de los hombres y jóvenes negros, así como la tendencia histórica de ‘pintarlos’ como agresores, ha hecho que una y otra vez volvamos a estas mortales y dolorosas circunstancias“, indicó el congresista Clyburn en un comunicado reseñado por Associated Press en relación con la muerte de Carmack-Belton, quien era afroamericano.

En el lugar de la muerte del joven, ciudadanos y activistas han dejado botellas de agua, flores y un cartel que dice “Justicia para el Rey Cyrus” (Justice for King Cyrus, en inglés).

