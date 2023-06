Aracely Arámbula a sus 48 años posa en toples y su abdomen de acero se roba la atención

La actriz Aracely Arámbula de manera constante se gana a sus seguidores de la red social de la camarita donde cuenta con más de seis millones. En la mencionada plataforma, la también cantante demuestra su inmenso amor por los perros, aunque esta vez quiso destacar su belleza.

En horas de la tarde de este sábado, Arámbula sorprendió a millones de usuarios con una sensual postal que colgó en blanco y negro, al tiempo que su cabello estuvo medio recogido con algunas ondas y se apreció sin nada de tela en su cuerpo, fue de esa manera como presumió su abdomen de acero y sus pechos.

“Tiempo divino, tesoro que se llevará nuestro cuerpo … Pero el Alma jamás cada día se hace más fuerte y cada día llénala de AMOR”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada.

“Yo si te hubiera valorado, no como la nena de Luismi”, “Y yo que iba a comer hamburguesa ahorita, ya ni ganas tengo”, “Te amo Diosa, quiero verte prontito”, “Aracely se puso de primera en la fila y a mí no me tocó nada”, “Cada día más regia, danos la receta por favor”, “Esa figura escultural tallada por el mismo Dios”, “Afrodita te envidia”, “Y, ¿si te calmas? Cada día más preciosa mi corazón”, “Tu alma es inigualable Ara”, “Te amo porque amas los perros … Eso quiere decir que eres un ser humano hermoso por dentro y fuera”, “Eres increíble”, “Mamacita”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

