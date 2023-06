Carolina Sandoval expone la gracia con la que Bárbara Camila se enfrenta a quienes la critican por su peso

Carolina Sandoval es una leona defendiendo a sus hijas y a su familia en general, pero también es una mujer que se siente muy orgullosa por la forma en la que ha logrado educar tanto a Bárbara Camila como a Amalia Victoria.

Recientemente la ex panelista de Suelta La Sopa compartió un video en donde expone la clase de señalamientos y críticas que recibe su hija Bárbara, quien en la actualidad sigue los pasos de su mamá como creadora de contenido y empresaria. Como figura pública la joven reconoce el “paquete completo” que adquiere con la fama. Críticas, señalamientos, bullying cibernético, burlas desmedidas e insultos son algunos de los desagradables efectos de la fama. Y ella en más de una ocasión ha respondido a todos ellos con elegancia y mucha educación.

Sandoval, sabiendo el tipo de hija que ha educado aprovechó sus redes sociales, en primer lugar para opinar al respecto y segundo para exponer la graciosa respuesta de Bárbara Camilia.

Aquí la respuesta de Carolina Sandoval al comentario: “¡Qué gorda que ha estado la hija!”. “Cambia de página y deja el odio gratuito sólo como una oportunidad de identificar cómo no quieres ser. Agradece por el mes de mayo y todo lo que aprendiste e inicia el mes de junio “FUERTE Y FABULOSA”, porque sí se puede vivir más allá de un comentario malintencionado en redes”.

Pero el mensaje de Carolina no se termina ahí. Ella misma se abre a su público abriendo un espacio para todos aquellos que estén interesados en seguir sus pasos en la búsqueda ser personas fuertes y fabulosas. La venezolana los invita a visitar el nuevo reto o “challenge” que ha creado.

Visita Fuertes y Fabulosas aquí.

No dejes que un comentario determine el resto de tu día porque la vida real es muy bonita y las redes se pueden utilizar para edificar”, Carolina Sandoval.

Bárbara Camila

En el mundo de las redes sociales es común responder a los insultos o a los retos con canciones. Bárbara Camila se ha enfrentado a los señalamientos públicos en torno a su figura, desde que se convirtió en una celebridad por ser hija de Carolina Sandoval y por talento propio. Ya que el éxito que ha alcanzado tanto en las redes sociales como en el ámbito empresarial parte de sí misma y también por el apoyo de los suyos.

Carolina Sandoval expuso el nefasto comentario que uno de sus seguidores le hizo sobre el cuerpo de su hija y aquí la simpática respuesta de Bárbara Camila: View this post on Instagram A post shared by Barbara Camila 🦋 (@barbaracamilas)

La canción que usa la hija de Carolina Sandoval es de Kali, el tema en si lleva por nombre “Area Codes” y en YouTube cuenta con 11,277,998 de visualizaciones. La canción se estrenó este año, el pasado mes de abril. Actualmente el tema de Kali se encuentra en el puesto número 18 en el top de vídeos musicales.

