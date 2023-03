Carolina Sandoval se viste de negro y envía un mensaje a sus seguidores

Carolina Sandoval se ha vestido de negro, un atuendo muy alejado de sus coloridos trajes que el público está acostumbrado a ver a diario a través de los videos que la influencer venezolana comparte en redes sociales.

También posó con el semblante serio, lejos de las constantes risas que suele regalar a sus millones de seguidores. Esta foto de Carolina Sandoval, también conocida como ‘La venenosa’, tiene un objetivo: enviarle un mensaje a las personas de redes sociales sobre el contenido que ella comparte.

“Recuerda: todo lo que muestro por acá es parte de un todo, no todo lo que hay”, escribió Sandoval en una segunda imagen que acompaña a su fotografía vistiendo de negro y con el rostro lleno de seriedad.

Esta sería la segunda vez en menos de un mes que la venezolana habla sobre esta situación particular. Hace semanas ella se mostró muy vulnerable ante las cámaras, recreando una situación que ocurre detrás de todo lo que ella decide mostrarle a su público.

“Esto también es verdad… y nos pasa a muchos de los que estamos en redes, pero no muchos lo contamos. La vida tiene sus matices, sus subidas y bajadas y es normal. No crean todo lo que ven, solo es parte de lo decidimos contarles y eso no nos hace menos sinceros o auténticos, todo lo contrario. Llorar es más que terapéutico, es lo que es y punto”, dijo al mostrar un video en el que llora.

Sus fieles fanáticos no la han dejado sola en esta situación. “Te abrazo mi Caro, me identifico contigo hermosa, te respeto y te admiro”, “Eso lo viví hasta que conocí a Dios y me entregué a él completamente”, “Un día a la vez caro. No permitas que un mal día te haga sentir que tienes una mala vida. Ya pasará. Abrazo fuerte” y “Seamos empáticos. Nadie sabe las batallas que cada uno estamos librando. Si lo que van a decir no suma, es mejor guardar silencio. Un abrazo desde el alma para ti”.

