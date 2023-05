Carolina Sandoval recuerda la transformación que hizo en el closet de su hogar

La presentadora venezolana Carolina Sandoval está próxima a cumplir en su nueva hogar de Miami, Florida, el cual no se cansa de presumir en sus redes sociales.

Sandoval informó sobre su mudanza en junio de este año y luego de la mudanza se propuso decorar cada espacio del lugar para que cada uno se sintiera propio y cumpliera con sus gustos o necesidades.

Recientemente decidió compartir un video con el que recuerda la remodelación que hizo en su closet. Este cambio lo hizo de la mano de Katherin Fernández de Closet Detail, quien se ha encargado de los armarios de otras estrellas como Adamari López y Gaby Espino.

“Rara mí, personalizar mis espacios es maravilloso, me hace feliz , me saca muchas sonrisas y me hace soñar despierta”, escribió en la publicación de Instagram.

Se debe recordar que Sandoval decoró su habitación con temática de selva, una decisión que tomó para que la ayudara con al ansiedad. Quería que su espacio privado fuera lo más relajante posible.

La venezolana confiesa que el equipo de Closet Detail le tiene mucha paciencia y que siempre ha cumplido con todas sus solicitudes. Necesita espacio para guardar sus sombreros, sus zapatos y otros accesorios.

El lugar llama la atención porque las paredes del lugar son de color verde y los estantes son de un gris oscuro. También destaca la zona tipo camerino con un gran espejo para que se siente a maquillar por horas.

Cuando mostró el antes del closet se pudo ver que el lugar estaba repletos de cajas y que no tenía estructuras para poder ordenar todo como es debido.

