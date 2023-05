Carolina Sandoval presume su cuerpo, dice que está enamorada de él y habla de un nuevo proyecto

Carolina Sandoval de manera frecuente presume su cuerpo, pues ella está muy orgullosa del que tiene. Y esta vez lo ha hecho saber nuevamente a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde posó en un traje de baño rosado desde el patio de su casa en la ciudad de Miami.

La venezolana que por años perteneció al staff de ‘Suelta La Sopa’ en Telemundo caminó y contoneó sus curvas apoyada en unos tacones del mismo color que su outfit. “Acá con mi cuerpo favorito o sea el mío del cual estoy enamorada y al parecer muchos también (bodypositivity)”, dijo en primera instancia la influencer.

Asimismo, resaltó que su patio, este donde tiene la piscina, es su área favorita de la casa que comparte con su familia, a la cual de manera frecuente vemos mediante sus redes sociales con divertidos momentos.

Entre las líneas que escribió al compartir este video Sandoval, también conocida como ‘La Venenosa’, dejó saber que quizás tiene un nuevo proyecto en mente que tiene que ver con el outfit que presumió en esta oportunidad. “Posdata: Acá luciendo lo que podría ser mi nueva colección de trajes de baño “prepárense“… después les cuento”.

Por el momento habrá que esperar a que ‘La Venenosa’ comparta más sobre este plan y ver si de verdad incursiona en el mundo de los estilos playeros.

Hace algunas semanas atrás Carolina Sandoval decidió vestirse toda de negro en un vestido ceñido para enviar un mrnsaje a las personas que la siguen y a aquellos que critican el contenido que ella crea y comparte en sus redes sociales: “Recuerda: todo lo que muestro por acá es parte de un todo, no todo lo que hay” dijo la venezolana.

Allí, recibió el apoyo de quienes la acompañan en todo momento: “Te abrazo mi Caro, me identifico contigo hermosa, te respeto y te admiro”, “Eso lo viví hasta que conocí a Dios y me entregué a él completamente”, “Un día a la vez caro. No permitas que un mal día te haga sentir que tienes una mala vida. Ya pasará. Abrazo fuerte” y “Seamos empáticos. Nadie sabe las batallas que cada uno estamos librando. Si lo que van a decir no suma, es mejor guardar silencio. Un abrazo desde el alma para ti”.

