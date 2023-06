VIDEO: ¿Por qué el gobernador de Florida, Ron DeSantis, perdió los estribos en un evento público en South Carolina contra una opositora?

Las imágenes del altercado verbal entre el gobernador Ron DeSantis y una opositora en medio de un evento de campaña en Carolina del Sur suman más de $1.6 millones de visitas en redes sociales luego de que videos del mismo se popularizaran en Twitter y en YouTube, reportan medios como Newsweek este sábado.

DeSantis encabezaba un discurso este viernes en Lexington. Esa era la segunda parada en el estado como parte de los esfuerzos en busca de la nominación republicana a la presidencia. La agenda del aspirante incluye visitas a otras demarcaciones como New Hampshire y Iowa.

El político defendía la medida que firmó en marzo del año pasado, conocida como “Stop Woke Act”, que restringe la enseñanza sobre raza y diversidad en escuelas y espacios de trabajo.

Entre otras disposiciones, la ley 1467 autoriza que empleados de distrito con un certificado de “especialista de medios”, evalúen los libros en las escuelas públicas y decidan si son aptos para discusión.

Bajo esta iniciativa, por ejemplo, libros como el de la historia del pelotero boricua de Grandes Ligas, Roberto Clemente, fue temporalmente vetado de las aulas de Florida, asunto que llevó a una contundente movilización de activistas de la diáspora boricua.

La protestante interrumpió a DeSantis durante el mensaje y le grió “fascista”, bajo el argumento de que posturas y acciones como la anterior ponen en riesgo la educación, la salud y el bienestar de los niños.

“Desafortunadamente, hay cosas malas entrando a nuestras escuelas; hay pornografía que está entrando en nuestras escuelas”, alegó el gobernador a los presentes. “Así que los padres tienen que sonar el silbato en Florida”, agregó.

En ese momento, la mujer exclamó: “Un jodi** fascista”.

“Nosotros decimos gay”, añadió la mujer en referencia a otra legislación que prohíbe las clases sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas del estado.

“Sí, bueno, gracias, gracias”, respondió DeSantis en tono sarcástico.

“Nosotros no vamos a dejar que ustedes impongan su agenda a nuestros niños. Nosotros nos vamos a levantar por nuestros niños”, declaró DeSantis.

En medio de abucheos y mofas de otras asistentes al evento, la fémina, cuya identidad se desconoce, fue escoltada al exterior del recinto.

DeSantis prosiguió: “Gente como esa en Florida son a las que nosotros les ganamos todos los días en políticas. Nosotros no los dejamos ganar. Nosotros ganamos todas esas batallas. No vamos a dejar que adoctrinen a nuestros niños. No bajo nuestra vigilancia”, argumentó.

No es la primera vez que el conservador enfrenta ataques de ciudadanos en medio de eventos públicos.

En abril pasado, un dúo de mujeres interrumpió su discurso en New Hampshire para acusarlo de antisemita.

Mientras le hablaba a la concurrencia en un evento de recaudación de fondos en Double Tree Hilton en Manchester, las opositoras alegaron que el republicano odiaba a los judíos.

En tono calmado, DeSantis replicó: “Tienes que tener un poco de sabor en el discurso, ¿verdad?”. “Tienes que divertirte un poco”, añadió.

Las manifestantes que irrumpieron en la tarima donde DeSantis ofrecía su discurso forman parte de “IfNotNow”, grupo de activistas progresistas de origen judío que se oponen a la ocupación de Israel en West Bank y en la Franja de Gaza.

