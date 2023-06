Legisladores de Connecticut proponen uso de la palabra “Latine” en documentos oficiales

Un grupo de legisladores del estado de Connecticut, que anteriormente había propuesto eliminar el término “Latinx” de los documentos estatales al calificarlos como “ofensivos”, ahora están proponiendo el uso de la palabra “Latine” para los documentos oficiales del gobierno de EE.UU.

De acuerdo con un artículo de NBC News, el proyecto de ley tiene el nombre de H.B. 6909, y tiene como objetivo aprobar el uso del término “Latine”, de género neutro, así como las palabras “Latino” y “Latina” en los documentos y comunicaciones oficiales, aunque, curiosamente, no se prohibiría permanentemente el uso de la palabra “Latinx”.

Geraldo Reyes, representante demócrata y también uno de los principales proponentes del nuevo proyecto de ley, argumentó que la palabra “Latinx” no era una palabra en español y que su uso era “ofensivo” para la población puertorriqueña de Connecticut, según NBC News. No obstante, cabe acotar que el congresista Reyes realmente no propuso eliminar la palabra “Latinx”.

La propuesta del uso de la palabra “Latine” ha sido gratamente recibida por los grupos LGBTQ+ en el estado de Connecticut, quienes lo consideran como una “victoria política”.

De acuerdo con NBC News, grupos y activistas LGBTQ+ han declarado, en audiencias legislativas, acerca del uso progresivo del término “Latine” en las diversas comunidades de habla hispana.

El término “Latinx” no solo ha sido cuestionado en Connecticut, sino en Florida, donde la representante republicana María Elvira Salazar presentó un proyecto de ley para eliminar esta palabra de los documentos públicos.

Salazar indicó, según reseñó el portal de noticias The Hill, que la palabra “Latinx” es una invención woke “de la izquierda neo-marxista, y, por tanto, nunca debería ser usada para referirse a alguien de América Latina o de ascendencia hispana“.

“Los profesores de extrema izquierda en las universidades introdujeron el término en 2004 con el propósito de infiltrarse en las comunidades hispanas con ideología de género. A pesar del impulso (que el término) ha tenido desde los campus universitarios, el público continúa rechazando esta palabra”, indicó Salazar en una rueda de prensa en abril.

El término “Latinx” fue originalmente propuesto como una opción inclusiva de género para las palabras “Latino” y “Latina”, pero ha tenido resistencia dentro de los círculos políticos más conservadores del país.

