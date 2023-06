Demi Rose enloquece a sus fans mostrando sus encantos en sostén y minifalda

La modelo Demi Rose es una de las famosas a las que le gusta compartir su vida en las redes sociales y casi siempre acapara reflectores con sus candentes publicaciones. Por estos días, la curvilínea se encuentra en Ibiza, y no desaprovechó la oportunidad para enloquecer a los 20.2 millones de admiradores que tiene en Instagram.

Hace unas horas, la joven de 28 años subió cuatro postales en donde se le puede ver relajada en la hacienda Na Xamena, usando un diminuto sostén y una minifalda con detalles en pedrería, para mostrar una buena parte de sus exuberantes encantos.

“Una probadita del verano”, es el breve texto que acompaña las fotos de la británica que por el momento han conseguido más de 61 mil ‘Me gusta’ y cientos de buenos comentarios.

“Muy hermosa”, “Demi Rose no tiene comparación”, “Impecables curvas corporales”, “Demasiado sexy”, “Te ves deliciosa con ese outfit”, son algunos de los elogios que le escribieron.

Cabe señalar que previamente Demi Rose no tuvo reparo para desafiar la censura de Instagram al posar de frente y de espaldas enfundada con un ajustado vestido que llamó la atención de propios y extraños debido a que la sexy prenda transparenta de la cintura hacía abajo, en especial esas caderas de tentación que son el deseo de miles de personas. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

