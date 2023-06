Exagente del FBI hallado muerto en cárcel de Colorado donde se encuentra “El Chapo” se hizo pasar como “Ramón García” para venderle información confidencial a los rusos

Robert Hanssen, el espía estadounidense que le vendió información clasificada a los rusos por $1.4 millones de dólares en efectivo, murió el lunes en su celda en la prisión de máxima seguridad de Florende, Colorado, donde también se encuentra recluido el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Hanssen, de 79 años, cumplía 15 cadenas perpetuas consecutivas por su traición a Estados Unidos mientras era agente del FBI (Buró Federal de Investigaciones)

El hombre fue hallado inconsciente” a las 6:55 a.m. Al momento, no se ha divulgado la causa de muerte.

El recluso fue declarado muerto por personal de emergencia que trató de reanimarlo, según la Oficina de Prisiones.

Las labores de espionaje a favor de los soviéticos por parte de Hanssen iniciaron en el 1979, tres años después de su ingreso al FBI.

Esa agencia federal indicó que, bajo el seudónimo “Ramón García”, Hanssen, nacido en Chicago, vendió información de seguridad altamente clasificada. Entre los datos confidenciales se encontraban estrategias estadounidenses para una guerra nuclear. Adicional, Hanssen informó a sus jefes en Moscú la existencia de un túnel subterráneo secreto construido por el FBI bajo la embajada soviética.

Tiempo atrás, el Departamento de Justicia describió la situación como posiblemente el peor desastre de inteligencia de la historia de EE.UU., según reseñó la cadena Telemundo.

Además del dinero en efectivo, el espía obtuvo fondos bancarios y diamantes.

El arresto de Hanssen se concretó en el 2001 después de hacer una entrega en un parque de Virginia mientras era vigilado por el FBI.

La oficina llevaba meses siguiéndole los pasos.

Hanssen se encontraba preso en la cárcel de máxima seguridad de Florence desde el 17 de julio de 2002. Otros delincuentes de alto perfil como “El Chapo; el terrorista del maratón de Boston Dzhokhar Tsarnaev; el “terrorista del zapato” Richard Reid y el “Unabomber” Ted Kaczynski.

Robert Hanssen nació en el seno de una familia luterana de ascendencia noruega que vivía en el barrio de Norwood Park. Su padre, Howard, fue agente de la policía de Chicago. Este supuestamente lo maltrató emocionalmente durante su infancia, se revela en la biografía “Spy: The Inside Story of How the FBI’s Robert Hanssen Betrayed America, de David Wise.

Tras graduarse de la secundaria William Howard Taft en 1962, asistió al Knox College de Galesburg, donde obtuvo el grado en Química en 1966. En 1972, Hanssen se incorporó al Departamento de Policía de Chicago como investigador de asuntos internos, especializado en contabilidad forense. El 12 de enero de 1976 entró al FBI como agente especial.

