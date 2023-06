Francisca da un mensaje de felicidad en un espectacular vestido de flores

Parece que los atuendos floreados han llegado para quedarse un rato con Francisca en ‘Despierta América’, pues recientemente la hemos visto mucho presumiendo sus florales vestimentas desde el show de Univision en esta temporada del año.

La dominicana acaba de aparecer muy sonriente desde el set del programa con un vestido multicolor repleto de flores y su cabello afro destacando. Con estas cautivadoras imágenes donde se muestra muy feliz ella expresó un mensaje que justamente tiene que ver con la alegría que debe reinar en cada persona.

“Aprende a ser feliz con lo que tienes, mientras persigues lo que tanto quieres”, fue el mensaje motivacional que en esta ocasión nos regala la dominicana, quien de manera frecuente busca palabras para darle a sus seguidores valiosos mensajes que los ayuden en su día a día.

Y es que Francisca es una persona a la que le gusta dar este tipo de mensajes. Hace poco cuando protagonizó la portada de la revista Shine Magazine por el Día de las Madres habló sobre los sueños y cómo estos pueden llegar a cumplirse.

“A una mujer la hace brillar su seguridad, la confianza en sus talentos, la conciencia acerca de su valor. Atreverse en la vida y caminar a pesar del miedo y a pesar de las críticas. Los sueños se logran trabajando y los sueños se logran no escuchando, a nadie ni tampoco en ocasiones a ti mismo, a la vocecita negativa que puede llegar a sabotearte. Dios no te permite ver nada que tú no puedas lograr y es muy fácil caminar por la vida cuando lo que haces todo el mundo lo aplaude o todo el mundo lo entiende, pero es muy difícil llevar una bandera que solamente tú comprendes”, dijo la dominicana en esa entrevista que le realizaron a propósito de ese día tan especial que celebra desde hace casi dos años, cuando su hijo Gennaro llegó al mundo.

