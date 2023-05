Los seguidores de Francisca adoran a ‘Mela’, su personaje en ‘Despierta América’

‘Mela’ es el personaje que Francisca interpreta eventualmente en ‘Despierta América’ y con el que por mucho tiempo ha hecho reír a miles de los televidentes del programa matutino de Univision.

En esta oportunidad la dominicana ha publicado un video en el que aparece interpretando a ‘Mela’ en compañía de ‘Doña Meche’, el personaje encarnado por Raúl González, y han estallado las opiniones del público.

Los internautas dicen que les encantaría ver mucho más de estos dos personajes desde el programa. “Buenísimo!!! Qué buen junte. Felicidades colegas”, “Mela siempre nos hace reír”, “Francisca yo vería con muchísimo gusto un programa entero contigo. Entrevistando, actuando, lo que sea, tienes un carisma y un talento inagotable, qué bárbara! 😂😂🤗 Y bueno, tú y Raúl juntos, una bomba” y “Mela siempre se roba el show”, le dijeron a Francisca.

Francisca hace poco tiempo habló sobre la manera en la que los sueños se cumplen. La dominicana de ‘Despierta América’ ha resaltado el poder de la mujer, la confianza en Dios y la importancia de enfrentar los miedos en un video que compartió en su cuenta de Instagram de lo que fue su entrevista y sesión de fotos para Shine Magazine.

“A una mujer la hace brillar su seguridad, la confianza en sus talentos, la conciencia acerca de su valor. Atreverse en la vida y caminar a pesar del miedo y a pesar de las críticas. Los sueños se logran trabajando y los sueños se logran no escuchando, a nadie ni tampoco en ocasiones a ti mismo, a la vocecita negativa que puede llegar a sabotearte. Dios no te permite ver nada que tú no puedas lograr y es muy fácil caminar por la vida cuando lo que haces todo el mundo lo aplaude o todo el mundo lo entiende, pero es muy difícil llevar una bandera que solamente tú comprendes”, dijo la dominicana.

