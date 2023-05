Francisca: “Los sueños se logran trabajando y no escuchando”

Francisca compartió el tras cámaras de lo que fue su aparición en la portada de la revista Shine Magazine por el Día de las Madres y parte de la entrevista que les concedió. En esa conversación, la presentadora de ‘Despierta América’ dejó varias reflexiones que hablan acerca de los sueños, el trabajo y el valor de las mujeres en estos momentos.

Mientras en el video se mostraban imágenes de lo que fue toda la preparación de la dominicana para la sesión de fotos, también se intercalaban partes de esta valiosa entrevista que ofreció y donde destacó aspectos que la han hecho, seguramente, llegar a donde hoy en día está:

“A una mujer la hace brillar su seguridad, la confianza en sus talentos, la conciencia acerca de su valor. Atreverse en la vida y caminar a pesar del miedo y a pesar de las críticas. Los sueños se logran trabajando y los sueños se logran no escuchando, a nadie ni tampoco en ocasiones a ti mismo, a la vocecita negativa que puede llegar a sabotearte. Dios no te permite ver nada que tú no puedas lograr y es muy fácil caminar por la vida cuando lo que haces todo el mundo lo aplaude o todo el mundo lo entiende, pero es muy difícil llevar una bandera que solamente tú comprendes”, dijo la conductora de televisión.

Francisca, al compartir también una foto de lo que fue esa mágica sesión para Shine Magazine, aseguró que ella ahora es fiel a su esencia. “Más fiel a mi esencia que nunca. Y sigo adelante, como el junco como dice mi mamá”, expresó la dominicana posando con un pantalón blanco y una chaqueta multicolor con estampados florales.

Además, también mostró la portada, donde uno de los aspectos que más resalta es su cabello corto, rizado y trenzado hacia atrás, ese que le ha valido muchos mensajes de apoyo por decidir lucir su melena al natural, pero que también ha significado muchas críticas. Aretes grandes y llenos de brillos, maquillaje y una gran sonrisa terminaron de vestir esta portada.

“El poder está dentro de nosotros. Gracias @shinemagazinerd por esta belleza de entrevista y trabajo fotográfico”, también expresó Francisca. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

