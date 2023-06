Análisis académico demuestra que aumentó muy ampliamente en NY el sesgo racial para aprobar beneficios de libertad condicional

En los primeros tres meses de este 2023, mientras que la Junta de Libertad Condicional de Nueva York sacó de prisión al 45% de todas las personas blancas encarceladas que comparecieron ante ella, el mismo beneficio lo obtuvieron apenas el 32% de las personas afroamericanas e hispanas que hicieron la misma solicitud.

Estos datos, derivados de una investigación del Centro de Leyes, Raza y Desigualdad de la Universidad de Nueva York (NYU) revelan que hay un sesgo racial “cada más profundo”, en la forma cómo se administra la justicia penal. Específicamente, en lo referente al acto procesal de clemencia que significa la libertad condicional.

Más específicamente, 1,064 personas de color asistieron a audiencias para solicitar la libertad condicional entre enero , febrero y marzo de 2023. Sólo 345 la obtuvieron.

Mientras, 507 blancos tras las rejas hicieron la misma petición y a 228 les fue aprobada. Esto significa exactamente el 44.97% de respuesta afirmativa. En proporción, casi la mitad.

Este hallazgo académico pone el “dedo en la llaga” a una histórica tendencia, precisamente cuando se espera que un acuerdo legislativo en la Asamblea Estatal abra el camino a una nueva forma de “administrar” la libertad condicional en Nueva York.

Y es que como subraya el reporte ‘El Problema de la Libertad Condicional 2023’ de NYU, producto del análisis de datos frescos: Las disparidades en las decisiones judiciales que afectan a blancos y personas de color, son calificadas incluso como “peores”, si se pone el foco en las tasas de liberación.

De 2016 a 2021, en general, la Junta de Libertad Condicional tenía un 19% menos de probabilidades de liberar a personas de color que a blancos, en comparación con un 30% menos de probabilidades en 2022 y 2023 y un 32% menos de probabilidades en el primer trimestre de 2023.

“Incluso en medio de un ajuste de cuentas global con la injusticia racial y una mayor atención al racismo sistémico en todo el país, la equidad racial en beneficios como la libertad condicional, en Nueva York, es muy claro que va hacia atrás”, concluye Jason Williamson, director ejecutivo del Centro de Leyes, Raza y Desigualdad de NYU.

Está empeorando

Este análisis de datos realizado por una de las universidades más prestigiosas del mundo, arrojó que estas disparidades raciales, en las decisiones de libertad condicional son una “característica del sistema legal penal, no un error”.

La Junta de Libertad Condicional del Estado de Nueva York es la única entidad con autoridad discrecional para otorgar este beneficio a personas encarceladas.

Las personas a las que se les ha aprobado la libertad, pero que todavía tienen tiempo de su sentencia, deben completarla bajo supervisión comunitaria, conocida como libertad condicional.

Los investigadores insisten en que a pesar de la atención al racismo sistémico que despertaron las manifestaciones por el asesinato de George Floyd, en 2020, las disparidades son más profundas en el sistema de justicia penal neoyorquino. Y está empeorando.

El estudio describe que no se ha observado ningún cambio en el “andamiaje racista” que respalda todos los aspectos del sistema legal penal de Nueva York: “Desde la vigilancia y el enjuiciamiento con prejuicios raciales, la imposición de largas sentencias de prisión, incluidas la cadena perpetua sin opción de libertad condicional”.

Urgen nuevas leyes

Ante la fuerza de los hechos, el informe académico considera casi como una emergencia que se aprueben una serie de legislaciones para centrar las decisiones de la liberación condicional en la transformación y la rehabilitación.

Además, llaman a ampliar la elegibilidad para libertad condicional para adultos mayores de 55 años, que ya han estado encarcelados al menos 15 años.

En este sentido, Jullian Harris-Calvin, directora del proyecto Greater Justice New York del Vera Institute of Justice, razona que el encarcelamiento masivo no ha hecho que las comunidades sean más seguras, y proyecta que los cambios normativos que se pelean actualmente en Nueva York, sobre cómo se aplica la libertad condicional, son una herramienta crucial para reducir “la huella racista” del sistema.

“Ya hemos visto claramente, cómo las tasas de liberación varían ampliamente según la raza, para las aproximadamente 10,000 personas que se presentan ante la junta de libertad condicional en Nueva York cada año”, opinó la jurista.

Dos leyes podrían ver luz

Todo indica que un par de legislaciones específicas, que por varios años se han quedado estancadas y hubiesen modificado la forma cómo se administra la libertad condicional, en este instante, cuentan con el apoyo de la mayoría demócrata en la Asamblea Estatal.

Fuentes de la legislatura estatal aseguran a El Diario que acuerdos de asambleístas y senadores podrían dar la luz verde para que los anteproyectos ‘Libertad Condicional Justa y Oportuna’ y Libertad Condicional para Ancianos’, pasen incluso antes del cierre de las sesiones esta semana.

Trascendió que estas modificaciones al sistema de justicia penal contaban hasta este martes con el respaldo de 32 legisladores.

Las aproximaciones indican que en el caso que estos proyectos legislativos entren en vigencia, por lo menos el 40% de la población penitenciaria de Nueva York aplicaría de alguna forma para un ‘parole’, tomando en cuenta que centenares de internos han envejecido en prisión tras largas sentencias. En el peor de los casos, por cadenas perpetuas.

De hecho, se estima que el 15% de las personas que están internas en el sistema penitenciario neoyorquino tiene más de 55 años. Esto representa cerca de 5,000 personas.

Además, por razones económicas, se estima que liberar a las personas mayores de la prisión le ahorrará al estado hasta $189 millones por año.

“Hoy, la mayoría de mis colegas y yo tenemos oficialmente nuestros nombres en este proyecto de ley, enviando un mensaje claro de que estamos listos para aprobarlo“, informó a medios locales el senador estatal Brad Hoylman-Sigal.

En contraparte, la minoría de los legisladores republicanos se están oponiendo ferozmente a estos cambios, argumentando que se “seguirá erosionando la seguridad pública”.

Asambleístas ponderan como un “gran riesgo” que personas peligrosas, como el pistolero que mató a 10 personas en el Supermercado Tops, en Buffalo , sean automáticamente elegibles para libertad condicional cuando cumplan 55 años.

¿Qué cambiaría las leyes de Libertad Condicional?

El anteproyecto de Ley de Libertad Condicional para Ancianos (Elder Parole) establece que una persona de 55 años o más que haya servido al menos 15 años de una sentencia tendrá una entrevista con la Junta de Libertad Condicional para determinar este beneficio, luego de los 60 días de su cumpleaños número 55, o el último día del año 15 de su sentencia.

de una sentencia tendrá una entrevista con la Junta de Libertad Condicional para determinar este beneficio, luego de los 60 días de su cumpleaños número 55, o el último día del año 15 de su sentencia. Si no se concede la liberación, la persona tendrá una entrevista posterior no más de 24 meses después.

También se exige que la Junta de Libertad Condicional informe trimestralmente sobre los resultados de del Elder Parole.

En cuanto a la propuesta sobre “Libertad Condicional Justa y Oportuna” permitiría ampliar muchos más parámetros para liberar a una persona de la prisión en función a su comportamiento, programas educativos en los cuales participe, buena conducta y otros méritos.

En resumen: El reporte de NYU