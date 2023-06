Banco de alimentos de NYC recibe $450 mil para lanzar programa ‘Alimentos como Medicina’

Miles de neoyorquinos viven en situación de inseguridad alimentaria y la falta de acceso a alimentos nutritivos puede tener efectos graves a largo plazo en su salud y bienestar, y dificultar el manejo de las condiciones crónicas existentes para las personas que padecen hambre.

Precisamente, para abordar este complejo problema, la Empire BlueCross BlueShield Foundation anunció una subvención de $450,000 dólares al Banco de Alimentos de la ciudad de Nueva York (Food Bank For New York City ) para lanzar el programa ‘Alimentos como Medicina”, una iniciativa que facilitará el trabajo que el Banco de Alimentos realiza al evaluar la inseguridad alimentaria de los pacientes durante las visitas de atención médica y, posteriormente, conectarlos con los recursos de asistencia alimentaria en los centros de salud, las despensas de alimentos comunitarias y los programas de comidas.

Una iniciativa de Feeding America financiada por Empire BlueCross BlueShield Foundation, el programa ‘Food as Medicine’ tiene como objetivo evaluar entre 2,000 y 3,000 pacientes durante los próximos tres años con el objetivo de mejorar tanto la seguridad alimentaria como los resultados sanitarios. Esto ayudará a Food Bank For New York City y Empire BlueCross BlueShield a refinar la recopilación, el intercambio y el análisis de datos para comprender mejor las necesidades de las personas que enfrentan hambre y brindar soluciones efectivas.

“La asociación de Food Bank For New York City con Empire BlueCross BlueShield nos ayudará a promover nuestra misión de acabar con el hambre en nuestra ciudad”, dijo Leslie Gordon, presidenta y directora ejecutiva de Food Bank For New York City, quien sostuvo que gracias a la generosa subvención, “podremos ampliar nuestro alcance a los residentes más vulnerables de la ciudad de Nueva York”.

Con el anuncio realizado el martes, se dio inicio al programa ‘Food as Medicine Grant ‘dirigido a bancos de alimentos en todo el estado de Nueva York y que cuenta con fondos de $2.2 millones de Empire.

El cheque de $450,000 se entregó al Food Bank For New York City en un evento de distribución de alimentos comunitarios llevado a cabo en Empire BlueCross BlueShield en Sunset Park, Brooklyn.

“Todos merecen acceso a alimentos nutritivos y saludables, y sigue siendo una prioridad de Empire apoyar iniciativas que reduzcan la inseguridad alimentaria y mejoren la salud de nuestras comunidades”, dijo el Dr. Mark Levy, presidente de Empire BlueCross BlueShield HealthPlus. “A través de nuestra asociación con el Banco de Alimentos de la Ciudad de Nueva York, continuaremos derribando barreras y creando soluciones innovadoras que no dejen a nadie con hambre o desnutrido. Juntos, estamos trabajando para cultivar una Nueva York más saludable y equitativa donde todos puedan prosperar, alcanzar su máximo potencial y disfrutar de una vida digna y de bienestar”.

El presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, resaltó que las generosas colaboraciones entre organizaciones y las subvenciones como la que existe entre Food Bank for NYC y Empire BlueCross BlueShield Foundation son esenciales para brindar servicios que ayuden a los neoyorquinos vulnerables a satisfacer necesidades básicas como el acceso a alimentos y nutrición de manera coordinada.

“Mientras trabajamos para lograr una ciudad y un condado donde la responsabilidad corporativa se encuentre con la rendición de cuentas y los programas de la red de seguridad social se extiendan equitativamente a todos los necesitados, las organizaciones sociales y sin fines de lucro como Food Bank for NYC y Empire BlueCross BlueShield brindan servicios esenciales que llenan las grietas en nuestras comunidades”, indicó Reynoso.

Food Bank For New York City, miembro de la red Feeding America, es uno de los 21 bancos de alimentos que reciben fondos de la fundación de la empresa matriz de Empire.

Para obtener más información sobre el Banco de alimentos de la ciudad de Nueva York, visite http://www.foodbanknyc.org.