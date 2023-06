“Quería tomar mi propia decisión”: El argentino Lionel Messi confirma que decidió jugar en el Inter Miami y será la nueva joya de la MLS

En una entrevista exclusiva a los medios Mundo Deportivo y Sport, el argentino Lionel Messi confirmó que jugará para el Inter Miami de la Major League la próxima temporada, lamentando que su fichaje por el FC Barcelona no dió aunque “tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver”.

En ese sentido, Messi confirmó que viajaría a Miami aunque “todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino”.

“Por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera”, agregó “La Pulga”..

Para Leo, lo más importante de toda la novela que se armó sobre su traspaso fue “tomar su propia decisión”: “Si bien escuché que se decía que LaLiga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso“, dijo el campeón del mundo a los medios españoles.

Además, Messi recordó la polémica generada en su salida del FC Barcelona en 2021: “LaLiga había aceptado que me inscribieran y al final no se pudo hacer. Bueno, tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo y tener que andar a la corrida también como pasó (…) Quería tomar mi propia decisión y por eso no se dio mi vuelta al Barça. Si bien me hubiese encantado, no se pudo“.

“Estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba (…) Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día… Y por eso fue un poco la decisión de no darse lo de Barcelona”, explicó el mayor ganador del Balón de Oro en la historia. pic.twitter.com/pgu2mE7zlY— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 7, 2023

Sigue sin descartar su retorno a Barcelona

A pesar de que quizás no pueda regresar como jugador, Messi no descarta su retorno al club de la Ciudad Condal en un futuro, quizás en un cargo directivo: “Sí, obviamente que sí me gustaría estar cerca del club. Es más, voy a vivir en Barcelona. Es una de las cosas que tenemos clarísimo con mi mujer, mis hijos. Ojalá, no sé en qué momento ni qué ni cuándo pero ojalá algún día pueda aportar algo al club y ayudar porque es un club que amo como siempre dije. Agradezco el cariño que tuve de la gente durante mi carrera y me gustaría estar otra vez acá, sí”.

