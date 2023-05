Ni por el Manchester United ni por el Real Madrid: En Inglaterra hay una novela por el futuro de Harry Kane y el futbolista se ve en la NFL

El futbolista inglés Harry Kane quiere cambiar el “soccer” por el “football”. En una aparición que tuvo en el programa “Good Morning America”, el goleador histórico de la selección inglesa asegurí este miércoles que le gustaría jugar como pateador en la National Football League (NFL).

“Es algo que definitivamente quiero explorar. Sé que será mucho trabajo duro. No espero simplemente caminar y comenzar a patear goles de campo (…) Pero sí, es algo que me encantaría hacer. He seguido La NFL desde hace unos 10 años y me encanta, así que me amaría intentarlo“, dijo el también capitán de los Three Lions.

“El Ciudadano Kane”, quien terminó la temporada de Premier League con 30 goles para el Tottenham Hotspur, formó parte de la publicidad de los tres juegos que la NFL celebrará en Inglaterra en la temporada entrante, que se realizarán en el Tottenham Hotspur Stadium y en el estadio de Wembley a mediados de octubre.

En Inglaterra lo vinculan con el United

Mientras Kane ve su futuro lejano en el “fútbol americano”, el diario The Sun reportó en exclusiva que “Hurrikane” quiere fichar por el Manchester United antes que finalice su contrato el 30 de junio de 2024.

“Kane solo quiere el traspaso del Manchester United y está dispuesto a irse gratis la próxima temporada si el Tottenham se niega a venderlo”, recoge el medio inglés, que también apunta que el club londinense prefiere venderlo a un equipo extranjero antes que a uno rival”, en parte por el interés que ha mostrado el Bayern Múnich por el delantero.

Otro de los grandes motivos que tendría Kane para quedarse en Inglaterra es que le quedan solo 48 tantos para batir el récord histórico de 260 goles de Alan Shearer y convertirse el máximo goleador de todos los tiempos de la Premier League. Kane ya es el máximo goleador histórico del Tottenham (superó los 257) y de la selección inglesa (54), superando a Jimmy Greaves y Wayne Rooney, respectivamente.

Sigue leyendo

–El día que Diego Maradona le dio consejos a Harry Kane para mejorar su definición (Video)

–James Rodríguez espera ofertas de clubes europeos la próxima temporada

–Dani Carvajal habla sobre su estatus de leyenda en el Real Madrid: “Haber ganado cinco Champions es algo fantástico”