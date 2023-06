Sebastián Rulli explica que desnudarse para la serie “Más allá de ti” fue diferente y lo llevó a sentirse más vulnerable

Sebastián Rulli es uno de los protagonistas de la serie de ViX, “Más Allá de Ti” junto con Ariadne Diaz. El famoso actor argentino conversó con Mezcalent, y admitió para sus cámaras que algunas escenas de esta producción no fueron tan sencillas de grabar. Es más, aseguró que ha sido “complicado” por las escenas de cama que son diferentes a cualquier otro trabajo que ha hecho anteriormente, porque aunque está acostumbrado a desnudarse, aquí se ha sentido más vulnerable que nunca.

En breve, ¿cuál dirías que es el argumento de tu personaje?

“David Salgado” es un senador en campaña para gobernar el estado de Texas y encuentra a “Amy”, una ex policía. Entonces resulta que ella cuando llega a conocerlo, se da cuenta que platicó o tuvo un encuentro con el espíritu de su esposa que falleció hace un año.

Le llama la atención, se lo comenta, él no le cree y empieza una relación entre los dos y empieza la atracción, empieza la pasión y el espíritu de su esposa anda presente, entonces no sabemos si es para bien o para mal.

¿Tú qué piensas de la muerte?

Somos energía. Yo sí creo en que no se acaba después de esto y que hay muchas energías que siguen cerca, para bien, y quizá también para mal.

Lo que promete la serie es sorprenderte con las escenas de cama entre los protagonistas, todo un reto para Sebastián.

Como actor hay cosas que no lo haces con frecuencia, ¿no? Exponerse a escenas de tanta pasión y de una manera tan ‘ligero de prendas’ no es fácil, porque son escenas que se producen en un tiempo que no es el real. Evidentemente estás mucho tiempo expuesto delante de las cámaras con compañeros que también están igual de vulnerables, entonces es un poquito diferente y quizá un poco incómodo también.

¿Por qué, nunca habías mostrado tanto?

No. Yo he hecho teatro, me he desnudado, he trabajado con mi cuerpo siempre, no tengo ningún problema, no es un tabú, pero evidentemente sí te expones. Estás ahí mucho tiempo frente a la cámara con compañeros haciendo una escena, que cambian de foco, que cambia la luz… ¡es complicado!

Entonces, ¿ésta es diferente de otras?

Vela, tienen que verla. Van a ver que es diferente.

