Hablemos de “Más allá de ti”, la serie que ViX estrena hoy con Sebastián Rulli y Ariadne Díaz como protagonistas

Sebastián Rulli y Ariadne Díaz, de la mano de la productora Rosy Ocampo, nos presentan “Más allá de ti”, serie que ViX estrenó hoy en su plataforma streaming. Dicha producción cuenta con un total de ocho episodios de 45 minutos, aproximadamente. Este drama, ambientado en la ciudad de Texas, posee varios elementos que le permitirán al espectador avanzar de manera rápida por cada capítulo. El lenguaje visual aporta, además, mucha sobriedad a los temas que en ésta se exponen, como son: la violencia de género, el acceso a las armas y la actividad paranormal, entre otros.

Una serie que si bien es cierto entretiene al público televidente, también le permite a éste reflexionar sobre las grandes problemáticas sociales, que al día de hoy, acongojan a la comunidad hispana y a la sociedad en general. El tema de los inmigrantes, la discriminación y la deshumanización ante el dolor ajeno también marcarán mucho más que la retina del televidente. Rosy Ocampo nos está invitando no sólo a pensar, también nos está pidiendo no olvidar y no cerrar los ojos.

Esta es una serie que presenta temas sociales modernos y eleva el drama a través de la narración sobrenatural. Me sentí empoderada para crear un thriller único por el increíble equipo de ViX y creo que nuestro enfoque creativo resonará con el público latino”, dijo Rosy Ocampo, productora de “Más allá de ti”.

Sobre la serie en general, Vincenzo Gratteri, vicepresidente sénior de desarrollo de ViX, también habló. “Nos sentimos orgullosos de esta nueva brillante serie a cargo de Rosy Ocampo. La combinación de una sólida trama de suspenso con elementos sobrenaturales y una apasionada historia de amor que hace de ‘Más allá de ti’ una producción muy atractiva para un público amplio y diverso”.

La serie y su historia

David y Amy son seres humanos con una “colección de heridas”. La violencia latente en la sociedad los ha golpeado de frente. Como víctimas perfectas que son de las circunstancias que los rodean, se unirán en primera instancia para encontrar la verdad, buscando obtener paz, al menos en el caso de David. Mientras que Amy todo lo hace para no perder a su hijo, aunque al final prevalecerá su deseo de hacer justicia.

Su unión, además, no es cosa del azar. Mucho se esconde detrás de los acontecimientos que acabaron con la felicidad de este político, que lo llevarán a encontrar en Amy la clave para desenterrar su dolor. Él perdió a su esposa en un crimen que no se ha podido resolver y por alguna razón el personaje de Ariadne Díaz podría tener la clave que él necesita para qué fue lo que pasó en realidad.

Amy, por su parte, se enfrenta a una serie de injusticias que romperán la aparente “armonía” de su familia, mientras que el don de ver a los muertos no sólo le abrirá las puertas del “más allá” sino de una caja de pandora que podría llevarla a perder , para siempre a Matt, su hijo.

Empezando la serie nos damos cuenta que el personaje de Ariadne es víctima de un esposo que no acepta su éxito como profesional. James es un hombre al que ella en definitiva no conoce y que ejerce una influencia destructiva sobre Matt.

A través de ellos seremos testigos de uno de los horrores que más han vestido de luto a miles de personas en Estados Unidos por el acceso y uso de armas de fuego. Rosy Ocampo nos ofrece una de las escenas más heladoras de esta producción en las manos del pequeño Matt.

La historia también nos hace adentrarnos en el mundo paranormal, tema que no nos permitirá descansar en todo este drama, ya que servirá como hilo conductor y nos explicará las razones por la cuales Amy, David y Caroline tenían que encontrarse de una u otra forma en medio de todo este caos.

El resto de actores que conforman esta producción junto a Sebastián Rulli y Ariadne Díaz son: Lisa Owen, Dominika Paleta, Patricia Reyes Spíndola, Salvador Sánchez, Arturo Ríos, Gustavo Sánchez Parra, Anna Silvetti, Nacho Tahhan y María Perroni.

Puedes ver el primer capítulo de “Más Allá de Ti” completamente gratis en ViX, para el resto debes suscribirte a esta plataforma de streaming.

Sigue Leyendo más de Vix aquí:

· Hablemos de “Isla Brava” la nueva serie de ViX con Fernanda Castillo

· Fernanda Castillo revela que grabar la serie “Isla Brava” le generó un sentimiento de culpa

· Paulina Goto estrena la película “Bendita Suegra” y admite que gracias a este proyecto volara mucho a la mamá de su esposo