“Siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir en Estados Unidos”: Las premonitorias declaraciones de Lionel Messi en 2021 sobre jugar en la MLS

Este miércoles finalmente se decidió el destino de Lionel Messi en el fútbol profesional. Tras finalizar contrato con el PSG, el argentino decidió que su próximo reto será integrarse al Inter Miami CF de la MLS.

Pero aunque muchos consideraron inesperada la noticia, el propio astro ya había dado unas declaraciones en 2021 que sugerían que en algún momento aterrizaría en la liga estadounidense.

Hace dos años, cuando estaba por caducar el contrato de Lionel Messi con Barcelona, el 10 de la Albiceleste conversó en una entrevista con Jordi Évole para el medio La Sexta en la que reveló que esperaba en algún momento de su carrera hacer vida en Estados Unidos y disfrutar de todo su fútbol.

“Siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir en Estados Unidos, de jugar esa liga y vivir allí, pero no es por ahora. Después, si pasa o no, no lo sé. Por eso dije que me gustaría venir (regresar) a vivir a Barcelona”, comentó en dicha entrevista.

Aunque en esa oportunidad terminó firmando PSG por los problemas financieros del FC Barcelona ahora Messi tendrá la posibilidad de cumplir una de sus metas: vivir en Estados Unidos y jugar en la liga local.

Messi no es la primera estrella que aterriza en la MLS. Anteriormente otros jugadores leyendas del fútbol como Thierry Henry, David Villa, Zlatan Ibrahimovic o Gareth Bale, entre otros, también hicieron vida en la MLS.

Mira el video de las declaraciones de Messi en 2021 aquí:

