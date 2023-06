Thalía no puede respirar por el humo en Nueva York

Los fuertes incendios en Canadá de los últimos días han dejado huella en otros varias ciudades de Estados Unidos incluyendo Nueva York y Thalía revela que se ha visto afectada por las condiciones en las que está la mítica ciudad.

La cantante compartió en sus Instagram Stories que sus pulmones están afectados por el humo que se ha acumulado en el cielo de “La Gran Manzana” y expresó su deseo de que las condiciones climáticas mejoren lo más pronto posible.

“No se imaginan las condiciones del aire, está tremendo. Me he sentido muy mareada y de plano me tuve que sentar porque no puedo estar de pie. No se puede respirar bien y si intento jalar aire se siente súper denso. Lo siento en la garganta y en el pecho, es algo horroroso lo que está pasando aquí“, dijo Thalía.

Cabe señalar que las autoridades de la ciudad decretaron la suspensión de clases y se lanzó una advertencia sanitaria para personas con problemas cardiacos y respiratorios, así como para niños y adultos mayores.

Más “chismecito” sobre Thalía

Arturo Peniche no olvida que hace años estuvo en el ojo del huracán tras supuestamente asegurar que a Thalía le olía la boca cuando grababan escenas de la telenovela «María Mercedes» y por eso aclara de una vez la situación.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, el actor comentó que sus declaraciones se sacaron de contexto y aseguró que todo se trataba de un juego que la cantante iniciaba, hasta que un día él decidió cobrar su venganza.

“Me llevaba pesado con Thalía, todo el tiempo hacíamos bromas y lo del aliento quiero decir que era juego de ella. Cuando comía y llegaba al set y se me acercaba para que yo oliera lo que había comido, que muchas veces era pescado con ajo, y un día le regresé el jueguito y mordí un pedazo de cebolla justo antes de grabar una escena“, dijo Arturo.

Para finalizar, el histrión aseguró que si en algún momento se encuentra al reportero que inventó aquella nota no piensa darle más entrevistas, pues señaló que gracias a ello la cantante se enojó con él y la situación puso en peligro su amistad.

Sigue Leyendo más sobre Thalía aquí:

· Thalía con pruebas afirma que escena del live action de ‘La Sirenita’ habría sido inspirada en ‘Marimar’

· Shakira le envió un poderoso mensaje a Thalía tras los rumores de rivalidad

· Chikybombom le envía un mensaje a Thalía y ambas demuestran el ritmo que llevan en la sangre