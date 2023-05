Chikybombom le envía un mensaje a Thalía y ambas demuestran el ritmo que llevan en la sangre

Este fin de semana varias artistas reconocidas en el mundo del entretenimiento aprovecharon para reunirse por un motivo bastante especial porque realizaron los ‘Billboard Mujeres Latinas en la Música’, momento donde se encargaron no solamente de lucir bastante bien, también de compartir y tomarse algunas fotos que quedaran para el recuerdo. La mexicana Thalía quiso demostrar el ritmo que lleva en la sangre junto a Chikybombom con la canción ‘Frutas’.

Detalles de un video divertido, hay una historia que la dominicana quiso revelarle a sus seguidores de la red social de la camarita, y es que fue la empresaria mexicana quien se dio cuenta del talento que tenía cuando ni ella se daba cuenta de lo ingeniosa que podía llegar a ser. Por ello, quiso dedicarle una publicación para demostrarle lo agradecida que se siente.

“Hacen 10 años @thalia me descubrió en las redes, creyó en mí cuando yo misma no creía, vio en mí lo que yo no sabía que tenía, y apostó a mi forever y hoy nos vimos, nos abrazamos, compartimos y hablamos de esa vez mil gracias reina por todo @sergiogeorge también es parte de esto porque fue quien produjo el tema #Frutas siempre confiando familia los sueños se cumplen, guallando la yuca y pelándose los dedos”, fue el mensaje que acompañó la publicación. View this post on Instagram A post shared by BUENAS BUENAS SOY CHIKYBOMBOM (@chikybombomreal)

“Eres lo mejor siempre, te amo”, “Amo esto, siempre agradecida”, “Cuando una persona agradece le llegan bendiciones”, “Qué bonito mi reina! Muchas felicidades”, “Tú eres capaz de lograr lo imposible”, “Tú eres una negra con un potencial demasiado fuerte y ya lo sabes”, “Bendiciones”, “Eres la mejor”, “Wooow, qué belleza”, “Siempre confiando en ti y en tu poder humano”, “Te veo grande negrita, estás acabando con todo”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

