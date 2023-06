El mexicano Andrés Guardado revela uno de sus más grandes tesoros del fútbol: La camiseta de Lionel Messi

El mediocampista mexicano Andrés Guardado tiene más de 15 años en Europa y pasó por grandes clubes como Valencia y PSV Eindhoven. Recientemente el actual jugador del Betis reveló en una entrevista para ESPN cuál es el tesoro más grande que le ha dejado el fútbol y es una camiseta de Lionel Messi.

Más allá de la camiseta en sí, Guardado le tiene un cariño particular por la gran travesía que fue para él conseguir la camiseta de uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia.

El futbolista de 36 años cuenta que su vínculo con Messi inició la primera vez que se enfrentaron a nivel de selecciones en 2006. “Con Leo estoy conectado desde siempre, jugó su primer Mundial en Alemania, al año siguiente, 2007, jugamos la Copa América y nos hace un golazo. Ese año me ficha el Deportivo La Coruña y lo empiezo a ver siempre”, arranca Guardado.

“Empecé a querer su camiseta pero no me animaba a pedírsela. Se la pedí una vez en aquellos años cuando jugaba en La Coruña pero me dijo que no, que la tenía comprometida. Después lo enfrenté con México, se la volví a pedir y me dijo que no, entonces dije: o no quiere o algo pasa, y se la dejé de pedir. Me daba vergüenza volvérsela a pedir”, comentó el mediocampista.

Lionel Messi y Andrés Guardado /Getty Images

“Después me fui al PSV Eindhoven y cuando regresé a España con el Betis dije: esta es mi oportunidad. Vamos al Camp Nou y se la pido: ‘¿Oye, Messi, me puedes dar tu camiseta’?. ‘Sí, boludo, te la doy al final’. Se la pedí antes. Empieza el partido, les ganamos 3-4 con Quique Setién”.

“Termina el partido y veo que alguien más va y se la pide. Cuando veo eso ya no me le acerco. Dije ya está. Me metí al vestidor y llega alguien del Barça y me dice: ‘te la manda Leo’. Es de mis más grandes tesoros del futbol, después ya con la ayuda de Guido Rodríguez y Germán Pezzella en una concentración con Argentina me la dedicó”, contó Guardado en la entrevista para ESPN.

