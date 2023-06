El Real Madrid recupera al español Brahim Díaz y lo firma hasta 2027

Luego de tres temporadas jugando cedido en el fútbol italiano, el español Brahim Díaz regresó al Real Madrid, renovará contrato hasta 2027 y es una de las primeras incorporaciones del equipo blanco de cara a la próxima temporada de LaLiga, donde no contará con jugadores como Asensio, Hazard o Benzema.

Luego de unas exitosas pasantías por el Milan, club donde estuvo desde septiembre de 2020 y donde gracias a su desempeño se le amplió la cesión dos temporadas más, Brahim termina su paso por la Serie A con 18 goles en 124 partidos, brindando 15 asistencias, ganando el título liguero en 2022 y alcanzando las semifinales de la Champions League de este año.

“El Real Madrid C. F. comunica que el martes 13 de junio, a las 12:00 h (6:00 AM ET) en la Ciudad Real Madrid, tendrá lugar el acto de presentación de Brahim Díaz, que regresa como jugador de nuestro club hasta el 30 de junio de 2027, tras su cesión durante tres temporadas en el AC Milan”, informó el club capitalino en un comunicado oficial.

Surgido de las inferiores del Málaga, Brahim siguió su formación juvenil en el Manchester City inglés y en 2019 se incorporó a la plantilla de jugadores del Real Madrid. En ese entonces disputó 21 encuentros, donde marcó dos goles y regaló tres asistencias, ganando La Liga 2019-20 y la Supercopa de España 2020.

“En esta etapa se ha convertido en un jugador fundamental del histórico equipo italiano. Con Brahim, el AC Mílan ha vuelto a ser campeón de la Serie A en 2022 y ha llegado a las semifinales de la Champions League en esta temporada”, destaca el Real Madrid en el comunicado oficial sobre el fichaje.

La incorporación de Brahim Díaz es la tercera del Madrid en este mercado de fichahes, con el retorno del lateral izquierdo Fran García y el fichaje aún sin oficializar del inglés Jude Bellingham. Según anunció el Borussia Dortmund, el conjunto blanco pagará más de $110 millones de dólares fijos más un 30 % en variables por el fichaje de Bellingham.

Brahím Díaz será presentado el próximo martes 13 de junio en la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas.

